Božićni kaktus je zbog šarenih cvjetova idealan za blagdane

Božićni kaktus svoje je ime dobio po lijepim cvjetovima koji cvjetaju i u hladno doba godine. Cvjetići koji ga krase mogu biti crvene, žute, bijele, ružičaste ili ljubičaste boje, pa božićna zvijezda nije jedina ukrasna zimska biljka.

Božićni kaktus nije jako zahtjevan pa mu ne treba puno svjetla niti prečesto zalijevanje, no ne podnosi dobro promjene pa ga nemojte premještati s mjesta na kojem uspijeva. Kad pupoljci počnu bubriti i izgledaju kao da će uskoro procvjetati, lagano povećavajte količinu vode kojom ga zalijevate ili prskate.

Uspijevat će najbolje u istočnom dijelu doma jer tijekom jutra treba jaču svjetlost. Idealna temperatura prostorije mu je 20 Celzijevih stupnjeva. Soba mora biti grijana, ali umjereno.

Unatoč tome što je osjetljiv na promjene, on spada u biljke koje ne traže previše pozornosti, pa je idealan za one koji vole biljke, no ponekad se ne brinu o njima kako bi trebali. Svake dvije do tri godine božićni kaktus presadite.

