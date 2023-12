Božićni kaktus: Nije svejedno kako ga zalijevate i presađujete

Foto: DREAMSTIME

Cvjeta od kraja studenog do siječnja, a cvjetovi variraju od bijele, preko ružičaste, do crvene. Njegove raširene i sjajne zelene grane mogu narasti i do pola metra

Božićni kaktus savršena je biljka i za ljeto i za zimu te može trajati godinama. Iako nema apsolutno nikakve veze s blagdanom, božićni kaktus savršen je za ovo doba godine jer može podnijeti toplije unutarnje temperature. Dobio je ime zato što cvjeta zimi. Voli toplinu, a tijekom ljetnih mjeseci možete ga premjestiti na otvoreno. Božićni kaktus cvjeta od kraja studenog do siječnja, a cvjetovi mu variraju od bijele, preko ružičaste, do crvene. Njegove raširene i sjajne zelene grane mogu narasti i do pola metra. Voli svijetla mjesta, ali ne na izravnom svjetlu jer se lišće može spržiti i smežurati. Da bi božićni kaktus bio u punom cvatu, potrebno je pripaziti na količinu vode. Preporuka je zalijevati ga jedanput tjedno ili svakih nekoliko dana lagano osvježiti njegove listove i tlo prskanjem vodom. Kad prođe vrijeme cvatnje, božićni kaktus možete presaditi u veću posudu.