Božićni party: Što se sve smije, a što ne na 'poslovnoj' zabavi?

Uredske božićne zabave nisu što i one privatne pa svakako treba paziti na količinu alkohola jer ljudi kada su 'pod gasom' gube kontrolu i rade ono što u trijeznom stanju nikada ne bi.

Želite li se sa kolegama posve opustiti i proslaviti, radije kasnije organizirajte nešto privatno i ne pozivajte šefa. I zapamtite - to što netko može popiti pet piva i ne napiti se, ne znači da možete i vi - svatko ima drugačiju razinu tolerancije na alkohol, ističe Tracey Cox u svom vodiču što je pametno, a što ne raditi na poslovnom božićnom partyju.

Prema jednoj studiji, svaki treći zaposlenik zažali zbog svojeg ponašanja na takvoj vrsti druženja, bilo da previše popiju pa rade gluposti, koketiraju sa nadređenima, posvađaju se sa nekima koga ne vole, tračaju, itd.

Pripazite i što ćete odjenuti

Pokušajte saznati što će drugi kolege odjenuti pa se prilagodite. Nije svejedno je li to posve ležerno druženje na koje će mnogi doći u trapericama ili nešto svečanije. Iako se u vama pojavi želja da se odjenete provokativnije jer je to prilika pokazati se u seksepilnijem izdanju, suzdržite se od toga.

Ne bacajte se na kolegu koji vam se sviđa

Zbog ljubavnih veza na poslu mnogi su izgubili radno mjesto, posebno kada se radi o flertu s nadređenim. Zato je bolje suzdržati se od pomahnitalog zavođenja. Prema nekim istraživanjima, većina ljubavnih odnosa započetih na poslu ne potraje duže od tri mjeseca. Jednom kad takva veza okonča, situacija na poslu može se pogoršati zbog netrpeljivosti dvoje bivših ljubavnika.

Suzdržite se od ogovaranja

Biti će vam žao sljedećeg jutra kada odvrtite film u glavi i shvatite da ste nekoga ogovarali. Naime, širenje glasina ili tračevi o kolegama na poslu neće osramotiti samo njih, već i vas jer lako možete doći na glas kao nepouzdana osoba sklona ogovaranju kojoj se ne može vjerovati. Osim toga, to može naštetiti i vašoj karijeri.

Ne objavljujte na društvenim mrežama

Zbilja može biti nezgodno objaviti video šefa kako polupijan pleše na stolu. Ukoliko baš želite objaviti poneki detalj s uredske zabave, ne radite to taj čas, već prespavajte pa drugi dan bistre glave odlučite što je za objavu, a što baš i nije. Naime, neke stvari se mogu pogrešno protumačiti, a i netko bi vam mogao zamjeriti što ste ga stavili na web.

Ne odlazite prvi sa zabave

Čak i ako vam je zabava toliko naporna i dosadna da ne možete više izdržati, duboko udahnite i ostanite još malo. Sviđalo se vama to ili ne, takva druženja postoje kako bi se poslovni tim ojačao, a vi ste dio tog tima. Odete li prvi, kolege i nadređeni mogu pomisliti kako vam se ne sviđa njihovo društvo i to vam zamjeriti, a to pak može biti loše za karijeru.

Osim toga, zabave tog tipa su jedinstvena prilika da malo bolje upoznate ljude s kojima radite. Tko zna, možda o nekome promijenite mišljenje na bolje. Ukoliko ste se našli na blagdanskoj poslovnoj večeri, ne odlazite prije deserta. Također, ako ste na zabavi, nije najbolja ideja ni ostati posljednji, prenosi Daily Mail.

