Brak nakon 40-te: Što učiniti kada ljubavni odnos 'zahladi'?

Na vezama treba raditi sve dok traju. Međutim, mnogi parovi u četrdesetima, zbog svakodnevnog životnog i stresa od posla, problema u obitelji do financija, imaju sve manje vremena za romantiku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, uvijek postoje načini da to promijenite i probudite romantiku. Best Life je sastavio popis najboljih načina kako začiniti odnos u 40-ima, 50-ima i kasnije.

1. Čišćenje

Ako želite vratiti romantiku, postoji iznenađujuće jednostavan način za to - čišćenjem života, doslovno i figurativno.

Fizički nered može negativno utjecati na vaše raspoloženje, pa vam čišćenje može pomoći da budete sretni i pozitivni. I figurativno, prekidanje odnosa koji vas iscrpljuju može vam pomoći da se usredotočite na onaj koji je najvažniji. U svojim 40-ima dovoljno ste mudri da znate što trebate njegovati, a što ne.

2. Idite zajedno u teretanu

To može učiniti čuda za vašu vezu. Kad zajedno radite na svojim tijelima, radite 'kao tim'. Osim toga, dok radite na svom tijelu, osjećat ćete se samopouzdanije.

3. Odaberite 'svoje' datume

Želite začiniti stvari? Pokušajte se sjetiti onih ranijih dana kada niste bili stalno zajedno. Sjetite se na koja ste mjesta izlazili i obilježavajte određene datume. To bi moglo vratiti strasti.

4. Okušajte se u sportu

Foto: Dreamstime

Malo prijateljsko natjecanje može transformirati vaš odnos. Štoviše, kada radite nešto novo s voljenim, više ćete se povezati. Čak i ako ustanovite da niste baš nadareni za sport, ostat će vam smiješne uspomene koje će vas nasmijavati.

5. Idite zajedno na tečaj

Učenje nove vještine s partnerom vam daje mnoštvo novih stvari o kojima ćete razgovarati, kao i novu aktivnost u kojoj ćete uživati ​​zajedno. Kad mozak nauči nešto novo, on ne samo da stvara nove neuronske puteve, nego donosi više radosti i uzbuđenja. Kada to učinite zajedno sa supružnikom i pozitivna energija se još više povećava.

6. Izađite jednom tjedno

Između posla, prijatelja i obiteljskih obaveza često se dogodi da niste izašli s partnerom mjesecima. Međutim, ako želite održati vezu, trebali biste u raspored jednom tjedno ubaciti večeru s partnerom. To je važno jer mu tako posvećujete pažnju.

7. Uključite i seks u kalendar

Naravno, spontanost je sjajna, ali osiguravanje vremena za redovnu intimu jednako je bitno kada je u pitanju održavanje veze. Možda vam zvuči bez veze stavljati datume za seks u kalendar, ali tako možete imati slatko iščekivanje nekoliko dana prije, a seks će postati prioritet u vašoj vezi.

8. Neka predigra bude dio vaše redovne rutine

Ako želite da stvari budu zanimljivije u vezi, imajte češće predigru. Neka traje 20 minuta. Naime, istraživanja su otkrila da mnogi ljudi u vezama podcjenjuju koliko vremena njihov partner želi potrošiti na predigru.

9. Izradite strategiju

Dok se govori o financijama ili režimu vježbanja možda mislite da stvaranje plana nije najseksepilnija stvar. No to, zapravo, može poboljšati stvari. U rješavanju takvih stvari, između partnera vlada zadovoljstvo.

Foto: Ilustracija

10. Iznenadite partnera sitnim gestama

Ne morate čekati Valentinovo ili rođendan partnera kako biste ih iznenadili s malim znakom pažnje. Tu i tamo napravite neku sitnicu, bilo da ga probudite doručkom u krevetu ili je iznenadite buketom cvijeća.

11. Posjetite terapeuta

Dok mnogi parovi razmišljaju o terapiji kao opciji samo kad je veza u ozbiljnim problemima, to može biti dobro napraviti i ranije. Terapija može biti sjajan način da riješite svoje probleme i ponovno se otkrijete jedno drugo u potpuno novom svjetlu.

12. Igrajte 20 pitanja

Čak i ako se osjećate kao da savršeno poznajete partnera, možete to testirati tako da mu postavite 20 pitanja. Tko zna, možda dođete do neke važne nove spoznaje. Pitajte otvorena pitanja i istražite više detalja. Ove sesije s pitanjima i odgovorima mogu vas oboje zbližiti.

13. Isprobajte neseksualne dodire

Foto: Shutterstock

Ne treba svaki dodir voditi seksu. Dodirujte se, ljubite, masirajte, držite za ruke i milujte. Suptilno ponovno otkrijte ono što oduševljava vašeg partnera.

14. Recite partneru što cijenite na njemu

Vi znate što cijenite na svom partneru, ali moguće je da on to ne zna. Zato je važno to mu i reći. Prije nego što odete spavati, govorite jedno drugome 1-3 stvari koje cijenite.

15. Pokušajte s igranjem uloga

Igranje uloga često može produbiti i ojačati vezu i može pojačati uzbuđenje. Malo igranja uloga može pomoći partneru da izrazi sebe i svoje želje na novi način.

16. Stvorite popis prioriteta

Zapitajte se: 'Da imam tri mjeseca života, što bih želio doživjeti?'. Iako može zvučati bizarno, to će imati pozitivan utjecaj na osvježavanje veze.

Foto: Dreamstime

17. Podijelite fantaziju koju nikad nikome drugome niste rekli

Svatko ima barem jednu fantaziju koju nikada nije podijelio s drugim. A ako želite začiniti vašu vezu, nemojte to skrivati od partnera. Dogovorite se prije toga da nema predrasuda.

18. Budite intimni i izvan spavaće sobe

Seks na novom mjestu može biti uzbudljiv - čak i ako je to kupaonica u vašem domu.

19. Novi dnevni ritual

Čak i svakodnevno donošenje kave partneru u krevet može začiniti stvari u vašoj vezi.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: