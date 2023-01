Brazilska dvojnica Kylie Jenner planira operirati vaginu: 'Želim ponovno izgubiti nevinost'

Brazilka Júlia Medeiros (22) svoje fanove opčinila je izgledom, jer ih nevjerojatno podsjeća na poznatu starletu Kylie Jenner. Izgleda vrlo atraktivno i često objavljuje provokativne fotografije, a sada je fanove uspjela iznenaditi, i to operacijom na koju uskoro ide. Naime, Medeiros sanja o novoj prilici za gubljenje djevičanstva pa je odlučila kirurški rekonstruirati himen.

- Imala sam 17 godina kad sam izgubila nevinost s čovjekom od 30. Želim to ponovno proživjeti - rekla je influencerica za Daily Star, pa dodala da se prvi put jako razočarala.

POGLEDAJTE VIDEO: Mršavi uz redoviti seks

- Kao i mnoge djevojke, prevarena sam. Mislila sam da se volimo, on mi je pričao o braku i djeci, no to je sve bila laž. Ja sam oduvijek željela da to bude romantičan trenutak kao iz bajke, pa sam se zato i odlučila ići na operaciju - kaže.

Foto: Instagram

Júlia je otkrila prijateljima da ide na operaciju, pa je zaradila i novi nadimak 'djevica Miamija'.

Foto: Instagram

Operaciju će platiti nešto više od devet tisuća eura, a kaže da je sad odrasla i muškarci ju ne mogu lako prevariti.

Kako kaže, ima jak libido jer je prestala nositi gaćice koje su ju svakodnevno sputavale:

- Već dvije godine ih ne nosim i osjećam se odlično - zaključila je.

Influencericu na Instagramu prati 107,000 pratitelja, koji joj svakodnevno pišu komplimente ispod slika i mole ju da im odgovori na privatne poruke.

- Ne znaš što mi radiš - samo je jedan od komentara zaluđenih fanova.

Foto: Instagram

Najčitaniji članci