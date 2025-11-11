Brend Lokomotiva ugalopirao u novu sezonu predstavljanjem kolekcije koja slavi jahanje

Inspirirana jahačkim sportom i duhom Divljeg zapada, kolekcija spaja old money eleganciju s dozom seksipila i drskosti. Komadi odaju počast romantici i profinjenosti života na otvorenom; klasični krojevi dobivaju svježi pomak, a kaubojski detalji poput Celeris jahačih čizama i cipela izrađenih po mjeri od najfinije kože, te jahačih kaciga i rukavica brenda Equiteammt, dodali su autentičan štih suvremenoj modi.

Ovo je linija koja slavi pokret i snagu: savršeno krojena odijela koja precizno grle siluetu, kaputi koji padaju s elegancijom, večernji komadi s naglaskom na senzualnost i dnevni outfiti spremni za prijelaz iz stabilnog u urbani ritam. Funkcionalnost dolazi kroz sportske elemente: traper hlačice i pamučne majice spojene s profinjenom svilom, čipkom koja dodaje misterij i najfinijim vunenim štofovima za toplinu. Paleta boja je sofisticirana: tamno plava i smeđa kao baza, crna i bjelokost za dubinu, uz detalje roze i zelene koji unose svježinu.

Foto: PR

- Ovom revijom spojila sam svoje dvije najveće strasti: ljubav prema konjima i modu. Za mene je ovo bila duboko intimna i osobna večer, posebno jer se odvijala u srcu Konjičkog kluba Trajbar Team, bez kojeg ova priča ne bi postojala. Zvijezda večeri bio je moj vjerni Papillon, konj koji je utkao dušu u svaki komad ove kolekcije. Moda i konjički sport za mene su savršeni saveznici, oboje odišu elegancijom, profinjenošću i neukrotivom snagom, a ova kolekcija je moja iskrena posveta jahačkom svijetu koji simbolizira slobodu, snagu i preciznost, baš poput moje mode - izjavila je dizajnerica Lana Puljić.

Foto: PR

Lookove manekenki upotpunili su Jane Iredale za makeup i Stephanie Kralj kao hair stylist. Za cvjetni aranžman pobrinula se Krunoslava Ivanković Peulja iz cvjetnog ateliera „Kod Neviste“, čime je prostor dodatno dobio profinjen, ali rustikalan karakter. Slatku notu večeri dodali su najfiniji Neka jedu kolače keksići, dok su uzvanici na afterpartyju uživali uz vrhunske koktele brenda Badel 1862.

Foto: PR

Više od desetljeća Lokomotiva gradi reputaciju brenda koji nudi bezvremenske statement komade vrhunske izrade made od luksuznih materijala. Riječ je o brendu od povjerenja s vjernim klijentima koji ga prate godinama, trendovski osviješten ali s prepoznatljivom estetikom klasike s pomakom koja odijeva snažne pojedince svih generacija.

Nova kolekcija dostupna je u Lokomotiva showroomu na adresi Bauerova 22, kao i na web stranici brenda.