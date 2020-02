Brinite o svojim objavama na Facebooku - ovo nemojte raditi

Na Facebooku možete dijeliti vaše obiteljske fotografije ili smiješne fotografije s putovanja. Prema riječima stručnjaka, neki društvene mreže iskorištavaju te se skrivajući iza zaslona kompjutera koriste uvredljivim riječima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Wendy Mencel, direktorica Kanadske škole protokola, tvrdi kako su ljudi puno hrabriji preko Facebooka nego što su to u stvarnom životu. Često zaboravljaju kako riječi koje 'izgovore' preko Facebooka mogu uvrijediti ostale ljude. Upravo zbog toga Facebook bi trebao uvesti veću provjeru podataka i objava te bi svaki korisnik trebao biti oprezan prilikom objavljivanja poruka, piše Reader's Digest.

Stručnjaci su podijelili savjete koje bi, ako već nismo, trebali početi primjenjivati.

1. Nemojte se upuštati u političke rasprave

Louise Fox, stručnjakinja iz Toronta za etiku, tvrdi kako društvene mreže nisu idealno mjesto za raspravu o kontroverznim temama. Često se preko Facebooka komentiraju političke teme ili se iznose vlastita stajališta o pojedinom političaru ili javnoj osobi. Takav pristup često može biti nepristojan. Vaše političko opredjeljenje trebali bi komentirati u svoja četiri zida, a ne ga dijeliti na društvenim mrežama i kritizirati različito.

2. Ne objavljujte previše privatne stvari

Foto: dreamstime Većina danas objavljuje previše privatnih fotografija ili video zapisa. Pa bi tako objavljivanje svog zdravstvenog stanja ili fotografija gdje se pijani provodite s djevojkama trebali ipak zadržati za sebe. Morate zapamtiti da sadržaj koji objavljujete na društvenim mrežama netko može iskoristiti protiv vas, a i može vam naštetiti u budućnosti. Stoga, ako se mislite zaposliti, pripazite jer vaš budući poslodavac može iskopati mnoge informacije o vama iz sadržaja kojeg objavljujete.

3. Nemojte javno kritizirati prijatelje

Ako vaš prijatelj objavi nešto što se vama ne sviđa ili vi to ne podupirete nemojte ga javno kritizirati već mu to recite oči u oči. On se na vaše javno kritiziranje može uvrijediti, a možete i ostati bez dobrog prijatelja. Stoga je bolje da takve stvari privatno iskomunicirate. Ako imate hrabrosti preko Facebooka kritizirati, prvo se zapitajte možete li te iste stvari uživo reći prijatelju s istom hrabrošću.

4. Nemojte bombardirati prijatelje o proizvodu kojeg prodajete

U današnje vrijeme sve više kompanija okreće se oglašavanju na društvenim mrežama. Sve je to dobro dok se ne prijeđe granica. Često znamo biti bombardirani od strane oglašivača koji žarko žele prodati neki proizvod. No ne zaboravite da takve stvari rade kontraefekt. S tim ćete samo izgubiti pratioce na društvenim mrežama te će se vaši oglasi početi ignorirati. S oglašavanjem na društvenim mrežama treba biti umjeren.

5. Nemojte fejkati, budite ono što jeste

Foto: dreamstime U većini slučajeva život mnogih na društvenim mrežama izgleda savršeno. No nemojte se zavaravati. Ljudi prečesto objavljuju samo sretne slike i slike kojima se njima sviđaju. Nemojte da slika savršenog života koji se predstavlja na društvenim mrežama utječe na vas i vaš život. Na mrežama poput Facebooka i Instagrama ne vidite cijelu priču, zapravo vidite samo najbolje dijelove. I baš zbog toga nemojte misliti kako i vi trebate voditi takav 'savršen' život već budite ono što jeste bez pretjerivanja, dodatnih filtera i fejkanja.

6. Nemojte moliti za pozornost

Društvene mreže postale su prostor za sve i svašta. Zbog toga često pojedinci kojima fali pažnje znaju objavljivati šokantne objave poput 'Ovo je najgori dan u mom životu' u potrazi za podrškom misleći kako će privući pozornost mase. Možda će dobiti pozornost od najbližih, ali svi ostali vidjeti će to samo kao privlačenje pozornosti te će ignorirati.

7. Nemojte se previše hvaliti

Objavljivanjem samo svojih postignuća i hvalisanjem izgubiti ćete neke od prijatelja. Mnogi će stvoriti sliku o vama da ste narcis što nije preporučljivo. Umjesto toga probajte objaviti neke zanimljive teme ili članke, pohvaliti nečiji drugi rad i slično.

POGLEDAJTE NOVI VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: