Kraljica Elizabeta II putuje svijetom bez putovnice

Razlog tome nije samo to što je riječ o kraljici koju je na granici lako identificirati, ako ne po sviti koja ju prati, a onda po kompletima jarkih boja i upečatljivim šeširima koje voli...

<p>Kraljica Elizabeta II Velikom Britanijom vlada gotovo 70 godina i tijekom tog razdoblja posjetila je više od 115 zemalja svijeta, neke i više puta, pa se čovjek zapita koliko je putovnica prekrcanih pečatima s granica promijenila. No, odgovor je - niti jednu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kraljica Elizabeta II porijeklom je - Osječanka</p><p>Razlog tome, naravno, nije samo to što je riječ o kraljici, pa ju je na granici lako identificirati i bez dokumenata, po sviti koja ju prati i kompletima jarkih boja koje i upečatljivim šeširima koje voli nositi, nego u tome što je ona sama 'hodajući pasoš'. Naime, prva stranica britanske putovnice uključuje kraljevski grb, zajedno sa sljedećom izjavom:</p><p>'Državno tajništvo njezinog Veličanstva Velike Britanije zahtijeva u Njezinog Veličanstva sve one koje bi moglo zanimati da dopuste donositelju ovog dokumenta slobodan prolaz bez ikakvih smetnji i da mu pruže potrebnu pomoć i zaštitu'.</p><p>Dakle, britanska putovnica u osnovi funkcionira kao napisana verzija kraljičine izjave, nešto poput: 'Molim vas, pustite mog državljanina da uđe u vašu zemlju'. </p><p> Kad ona sama putuje, dakle, dovoljna je i sama njezina fizička prisutnost da prenese ovu poruku. No, to vrijedi samo za nju, jer svaki drugi član kraljevske obitelji mora ju imati, pa čak i ako putuju kao njezina pratnja. </p><p>Stoga novinarka časopisa The Atlantic, Marina Koren zaključuje kako se čini da bi i državni tajnik SAD-a trebao moći putovati bez tog dokumenta, jer američke putovnice sadržavaju sličnu poruku. Na njima piše: </p><p>'Državni tajnik SAD-a ovime zahtijeva od svih onih koji bi mogli biti zainteresirani da dopuste državljanki/državljaninu SAD-a da prođe bez odgađanja ili zapreke, te da mu u slučaju potrebe pruže svu zakonitu pomoć i zaštitu'. </p><p>No, ista logika u ovom slučaju ne vrijedi, jer je riječ samo o visoko rangiranom zaposleniku državnih službi, te vlada ne djeluje poput monarhije. Ukratko, čak je i američkom predsjedniku potrebna putovnica.</p><p>Zanimljivo je i to da kraljica Elizabeta II ne treba ni vozačku dozvolu, i to iz sličnog razloga, prenosi portal <a href="https://www.mentalfloss.com/article/619496/queen-elizabeth-ii-doesnt-need-passport">Mental Floss.</a> </p>