Britanku Josie Oddi (27) nazivaju Matovilka zbog njene izrazito duge kose. Pušta ju već 10 godina. Sada joj je duga čak 116 centimetara.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Odlučila sam je puštati i vidjeti koliko duga može biti. Nisam nikad očekivala da će biti ovolika. Stvarno pazim na nju - otkrila je Josie.

Rekla je kako izbjegava toplinske uređaje za kosu te da je pere jednom ili dva puta tjedno.

- Voljela bih da bude malo iznad tla kako ne bih zapinjala za nju. Ponekad sjedim na njoj ili moj partner često sjedi na njoj - ispričala je.

Kada izađe u javnost, prolaznici je često zaustavljaju i pitaju za kosu.

- Redovito me pitaju imam li ekstenzije i ostanu u nevjerici kad im kažem da je to moja kosa. Ne mogu vjerovati i žele znati koje proizvode koristim. Također, moja kosa često privlači pažnju djevojčica koje me vole uspoređivati s Matovilkom ili Elsom. Čak su mi mame prilazile i pitale bih li se pojavila na zabavi njihovih curica kao Matovilka, ali ne bih to ipak mogla - kaže Josie.

Kako bi održala kosu u besprijekornom stanju, Josie redovito šiša vrhove.

- Mislim da je to stvarno doprinijelo rastu moje kose. Volim to što je zdrava i nastavit ću je puštati dokle god bude takva - zaključila je Josie, a piše Daily Mail.