Pjesmu 'Hit me baby one more time' odbila je grupa TLC, no ne i pop princeza koja je od nje napravila hit. Spot je trebao biti animiran, no Britney je predložila školarku u uniformi

Pop princeza Britney Spears i danas plijeni pozornost zbog kontroverzi oko njezina života. Tog 12. siječnja 1999. godine izdala je svoj prvi album "Baby one more time". Glavni singl albuma izašao je dva mjeseca ranije te se držao visoko na četvrtom mjestu najslušanije pjesme u SAD-u. Album je u kratkom roku 'skočio' na sam vrh ljestvice zajedno sa hitom, a u fokusu se našla i pjevačica koja je preko noći postala miljenica javnosti.