Nakon što je prije nešto više od godinu dana rodila trojke: Olivera, Ashera i Abela, 32-godišnja Britni Church sa suprugom Chrisom (29) opet očekuje bebu. No, to nije četvrto, nego 12. dijete u obitelji. Naime, Britni i Chris imaju već 11-ero djece, zbog čega je Britni već doživljavala negativne komentare.

Britni i njezina najstarija kći Crizman (6), najprije su zadirkivale u objavi na obiteljskoj stranici na TikToku, a kasnije potvrdile da je ona trudna u posebnom videozapisu. Mnogi su odmah pogodili da je Britni opet trudna, a neki predviđaju da bi opet mogla roditi trojke.

- Obično odmah objavimo vijest, no nakon našeg gubitka u rujnu, odlučili smo malo pričekati, jer sam se bojala nadati se. No, sada nakon sedam tjedana, korak bliže do toga da imamo 15-ero djece, jedva čekam da upoznam najnovijeg člana obitelji - kazala je uzbuđena mama, a prenosi The Sun.

Kaže da bi željela još jednu djevojčicu, unatoč tome što kroz njene ruke već sad prođe po 600 pelena tjedno.

Ranije je već morala braniti svoju veliku obitelj na mreži od ljudi koji ih osuđuju. Bez obzira na to što drugi misle, ona kaže da njen život nije beskrajan kaos te da se ne oslanja samo na državne beneficije da bi uzdržavala obitelj.

- Ljudi pretpostavljaju puno stvari o nama koje jednostavno nisu istinite, mi smo poput svih ostalih. Nismo na markicama za hranu, ali ne gledamo s visine na one koji ih trebaju. Nismo neuki, nismo katolici ili mormoni, ali vjerujem u Isusa - kaže.

Inače, Britni je već imala šestero djece kad je 2014. upoznala supruga Chrisa. Prvu kćer je rodila šest dana nakon svog šesnaestog rođendana, u braku s bivšim suprugom. Uz Crizman (16), kasnije je s njim dobila Jordan (14), Caleb (13), Jace (12) i Cadence (10), no prekinuli su 2010. godine.

Nakon razvoda, Britni je rekla da je prošla bezbrižnu fazu, zabavljala se vikendom i neočekivano zatrudnjela sa šestim djetetom Jesalyn, koja danas ima osam godina. Provela je tri godine odgajajući šestero djece sama, kad je 2014. upoznala svog sadašnjeg supruga Chrisa. Par je u međuvremenu dobio petero djece.