Brundanje 2025.: Kad se rock i pivo spoje u savršeni festival

Zamislite večer u kojoj Bodalec i Houra udružuju glasove, dok tisuće pjevaju refrene koji su obilježili desetljeća. Dodajte povratak benda Kawasaki 3P na velike pozornice, neuništivog Juru Stublića i sve to začinite s odličnim pivom i mirisima vrhunskog street fooda. To nije samo san – to je Brundanje – Craft, Rock & Street Food Festival, koji se održava 27. i 28. lipnja u dvorištu Pivovare Medvedgrad, Huzjanova 36, Zagreb.

POGLEDAJ VIDEO: Škotski festival

Pokretanje videa... 03:22 Škotski festival | Video: 24sata/Reuters

Dvije večeri rocka – i to kakvog!

Festival otvara vrata u petak u 17 sati, a već u 18:30 počinje prvi warming up uz vođenu turu kroz Pivovaru s Purgericom – Josipom Šiklić. Glazbeni dio kreće eksplozivno – nastupom zagrebačkog benda Donkey Hot, predvođenog Vilijem Gopcem, koji će publiku zagrijati za glavni događaj večeri: Prljavo kazalište. Bodalec i Houra su spremni za više od dva sata čiste energije i hitova koji su obilježili generacije.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Subota donosi još žešći line-up: već u 18 sati nova tura s Purgericom, a potom slijedi M.O.R.T., Edo Maajka, Jura Stublić & Film, te u velikom finalu – nezaustavljivi Kawasaki 3P, čiji povratak na veliku pozornicu garantira pravi koncertni spektakl.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Craft pivo

Rock i pivo – savršen spoj. Brundanje nudi više od deset različitih vrsta piva iz Pivovare Medvedgrad, uključujući popularne etikete poput Zlatnog medvjeda, Fakin IPA-e, Baltazara i naravno, kultne Gričke vještice. Uz to, na festivalu će biti predstavljene i dvije pivske premijere, ekskluzivno za posjetitelje. Sve po festivalskoj cijeni od samo 3,5 eura!

Za one koji preferiraju nešto drugo, tu su i kokteli te Old Pilot’s Gin, idealan za gin-tonic s karakterom.

Street food koji tjera na repete

Festival nije samo glazba i pivo – tu je i ozbiljan gastro doživljaj. Čak tri street food zone nude nezaboravne zalogaje:

Picnic iz Zadra dolazi sa srebrnom street food raketom i nagrađivanim delicijama,

Živa Vatra peći će pizze pred vašim očima, dok The M Brothers garantiraju neodoljive burgere i mesne specijalitete koji mame na repete.

Ulaznice: 25 eura po danu do 25. lipnja, nakon toga 30 eura. Djeca do 12 godina imaju besplatan ulaz uz pratnju odraslih.

Kupnja ulaznica: www.entrio.hr

Otvaranje vrata: od 17 sati.

Lokacija: Pivovara Medvedgrad, Huzjanova 36, Zagreb.

Parking: besplatan, odmah uz pivovaru.

Plaćanje: isključivo cashless – sve kartice prihvaćene.

Brundanje nije samo festival – to je dvodnevni povratak najboljim stvarima koje volimo: legendarnim bendovima, dobrom pivu, urbanoj hrani i nezaboravnom ugođaju. Ako ste ikad pjevali „Mojoj majci“ iz sveg glasa ili poskakivali na „Snifa san glu“, znate da ovo ne želite propustiti.

Vidimo se na Brundanju – jer dobar rock i hladno pivo uvijek idu zajedno!