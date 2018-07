Budite oprezni s ova 4 znaka: 'Ovisni' su o varanju partnera

Škorpion

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju jak seksualni nagon što ih može dovesti u situaciju da prevare partnera, i to ako njihov odnos nije dovoljno strastven. Kada Škorpioni vide nešto što žele imati, bio to odnos s nekim novim ili nešto materijalno, sve će napraviti da do toga dođe. To uključuje i laganje te manipuliranje, ako je potrebno.

Foto: Dreamstime

S druge strane, poznato je da su vrlo odani partneru kada se iskreno zaljube i sve će napraviti da bi sve bilo kako treba. Ali, jako su fokusirani na seksualni odnos i on im je mjerilo koliko je veza uspješna.

Vaga

Kada dođe do problema u vezi, Vage će napraviti sve kako bi vratile sklad i izgladile situaciju. Ali, one ne voli rasprave pa će to pokušati izbjeći pod svaku cijenu. Ponekad su sklone praviti se da ne vide što se događa - za mir u kući. Iako ljudi rođeni u ovom znaku nisu skloni preljubu, napravit će to kako bi se osjećali bolje, kako bi osjetili da su i dalje poželjni ili zato da ispune prazninu zbog toga što su u lošoj vezi.

Foto: Dreamstime

Znaju pokušati obnoviti vezu sa starim ljubavima. Također, u društvu će odašiljati signale da su raspoloženi za flert, a time su šanse da prevare partnera itekako veće.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Lav

Već ptice na grani znaju da Lavovi vole biti u centru pažnje i teško će odoljeti ljudima koji ih tretiraju kao plemiće. Njihov ego i samopouzdanje može biti atraktivno drugima što ih često dovodi u situacije da su privlačni. To je razlog zašto su šanse da skrenu na put preljuba kod njih veće, posebno ako onaj tko im udvara povlađuje njihovom egu.

Foto: Dreamstime

Ponekad se mogu osjećati da su toliko veliki i važni, da je njihova dužnost dijeliti svoju ljubav i tijelo s više ljudi. Ipak, ljudi rođeni u ovom znaku znaju imati malo problema kod prevare partnera jer su previše zaokupljeni sami sobom da bi razmišljali o nekome drugome.

Strijelac

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju nemiran duh, vrlo su radoznali i stalno tragaju za novim, uzbudljivim iskustvima. Vrlo su spontani i često nešto naprave bez razmišljanja o posljedicama. Kada su Strijelci nesretni u vezi, prevarit će partnera s jednim ljubavnikom ili čak s više njih. Njihova slobodoumnost i avanturistički duh drugima su vrlo privlačni.

Foto: Fotolia

Oni kada varaju, novom ljubavniku uglavnom odmah priznaju da su s nekim u vezi i objasne zašto ga varaju. Kada ih uzbuđenje sastajanja s novim ljubavnikom prođe, s više entuzijazma će se posvetiti stalnom partneru, prenosi The Earth Child.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!