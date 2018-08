Čak osam članova ove obitelji dobilo je isti oblik raka želuca

Procjenjuje se da svega oko 400 obitelji diljem svijeta ima takav gen. Najmlađa Lucy Anderson iz SAD-a ima 28 godina i uskoro se treba udati. U njezinoj obitelji čak osam od devet članova ima rijedak oblik raka želuca. Oni dijele istu mutaciju gena CDH1 koja dovodi do tog oblika raka u 56 do 70 posto slučajeva, iako kod Lucyne obitelji taj postotak je veći.

