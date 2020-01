Čarobna voćka koja skida kile, liječi akne i pomaže kod kašlja

Limun (Citrus limon) kao ljekovita biljka spominje se još 2000 godina prije Krista. Pradomovina mu je sjeverna Indija i Himalajsko gorje, a danas se smatra tipičnom mediteranskom biljkom. Kod njega možemo koristiti list, plod i koru usplođa. Od lista radimo osvježavajući čaj. Od kore radimo razne sirupe, prah i čajeve, miješamo je u ljekovite medove itd.

No pritom je najvažnije upotrijebiti neprskane limune - ispiranje sodom bikarbonom, octom i drugim kućnim sredstvima neće pomoći u izvlačenju pesticida iz kore. Ako niste posve sigurni da je limun ekološki uzgojen, njegovu je koru bolje uopće ne koristiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ubrzava razgradnju masti zbog pektina, povoljno djeluje na žuč, snižava masnoću u krvi, snižava krvni tlak i kolesterol. Eterično ulje sadržano u kori aktivno djeluje protiv raznih bakterija, pogotovo Staphylococcus i Streptococcus, te pomaže kod respiratornih infekcija. Eterično ulje limuna djeluje na jačanje stijenki krvnih žila (pogotovo kapilara, kojima jača otpornost i smanjuje propusnost), pa će tako biti od pomoći kod sklonosti upaljenim venama i popucalim kapilarama. Stoga je korisno i u zubnim pastama kod ljudi kojima krvari zubno meso, ali i za dugotrajno preventivno jačanje vida. Eterično ulje limuna također čisti jetru, smanjuje upale i djeluje protuvirusno.

Često zaboravljamo bijelu potkožicu limuna koja je neobično bogata bioflavonoidom kvercetinom. Zbog njega limun uravnotežuje rad gušterače i pomaže kod alergija. Općenito bioflavonoidi, osim što su antioksidansi, pojačavaju djelovanje vitamina C i sprečavaju da se on prebrzo izluči iz organizma. Vitamin C, koji je sadržan u soku ploda, ne može se skladištiti u tijelu pa ga treba redovito unositi.

Osim toga, limun sadrži betakaroten, vitamine B3, B5, E, K, kalij, kalcij, fosfor, cink i folnu kiselinu. Limun također neutralizira slobodne radikale, poboljšava pamćenje i čisti kožu, kojoj daje tonus te je pomlađuje. Osim toga, znanstvena istraživanja su ustvrdila da vitamin C pridonosi usporavanju pojave raka debelog crijeva i upalnih stanja, kao što su astma, osteoartritis ili reumatoidni artritis.

Suhi kašalj

Foto: Dreamstime

Izvrsno domaće sredstvo za ublažavanje kašlja je limun sa šećerom. Limun izrezati na kriške. Svakih 2 sata krišku limuna posuti šećerom i isisati sok.

Šampon

Potrebno vam je 50 ml soka od limuna, 20 kapi eteričnog ulja limuna i 250 g šampona bez mirisa. Šampon uliti u posudu, dodati sok i eterično ulje te sve zajedno dobro promiješati kuhačom. Uliti u dekorativnu bocu, zatvoriti i rabiti kao običan šampon.

Ranice u ustima

Dokazana antibakterijska i antivirusna svojstva limuna mogu ubrzati proces ozdravljenja u slučaju ranica u ustima (afti). Pomiješajte sok od svježe istisnutog limuna u čašu mlake vode i isperite usta tri puta dnevno. Postoji mogućnost da ćete osjetiti peckanje kad sok od limuna dolazi u dodir s ozlijeđenim dijelom usta, no to će uskoro proći.

Probava

Dodajte sok od jednog limuna u čašu mlake vode nakon svakog obroka. Limunska kiselina će stimulirati proizvodnju želučane kiseline i aktivnost trbušnih mišića te tako ukloniti probavne tegobe.

Tinktura

Potrebno vam je 200 g kore ploda i 1/2 litre 60-postotnog alkohola. Naribanu koru treba močiti 30 dana u alkoholu i procijediti. Uzima se 3 puta po 10-15 kapi na dan, s čajem ili vodom. Za tinkturu se koriste isključivo neprskani limuni.

Prehlada i gripa

Kad ste prehlađeni, ljekovitu moć limuna iskoristite kako biste dobili dovoljno vitamina C. Na prvi znak prehlade, curenja iz nosa ili upaljenog grla pijte svježi sok limuna s mlakom vodom svaka 2 sata.

Ekcemi

Foto: Dreamstime

Ako patite od infekcije kože, limun možda može pružiti olakšanje. Dodajte 8 kapi eteričnog ulja limuna na 1 šalicu (250 ml) mlake vode i 1 žlicu (15 ml) tekućeg meda. Med, također, ima antiupalni učinak i jača ljekovitu moć limuna, stoga je ove prirodne lijekove poželjno kombinirati.

Jačanje imuniteta

U blenderu usitnimo jedan cijeli limun, pomiješamo ga s dvostrukom količinom meda, dobro izmiješamo i držimo u teglici na hladnom. Ovoj mješavini možemo dodati i veliku žlicu kurkume. Uzimamo tri puta na dan po jednu malu žlicu tako da mješavinu polako rastopimo u ustima.

Za krvne žile

Kilogram limuna s korom i 300 g češnjaka samljeti, preliti s 1,5 litre kipuće vode i kuhati 10 minuta na laganoj vatri. Pustiti da poklopljeno stoji 30 minuta. Preliti u staklenu bocu, zatvoriti i čuvati u hladnjaku. Piti 1/2 decilitra 20 dana prije jela. Napraviti pauzu od 10 dana i ponoviti postupak.

Čišćenje jetre

Dvije žlice paprene metvice preliti sa šalicom kipuće vode, poklopiti odmah i pustiti da stoji 30 minuta. Procijediti i dodati sok 2 limuna. Popiti tri šalice tijekom dana.

Zrela koža

Mikserom izmutiti snijeg od jednog bjelanjka, uz postupno dodavanje soka 1/2 limuna. Nanijeti na lice, držati dok se potpuno ne osuši i zatim isprati. Koristiti jedanput na tjedan. Maska će očistiti kožu i suziti pore. Nakon primjene ove tradicionalne maske koža će izgledati zategnuto, prozračno i pomlađeno, blago će posvijetliti i bit će izbalansirana.

Skidanje masnoća s trbuha

Stavite 125 g hrena u blender i dobro izmiješajte. Dodajte 3 neoguljena limuna i miješajte dok smjesa ne postane kompaktna. Dodajte žlicu jabučnog octa i 3 žlice meda te sve dobro promiješajte. Uzimajte po 1 žlicu 2 puta dnevno tijekom tri tjedna.

Groznica

Kod zimice i groznice, bez obzira na uzrok, pomaže limun. Dodajte sok od 1 limuna u šalicu vruće vode s medom i popijte odjednom, a zatim svaka 2 sata dok vrućica ne splasne.

Protiv akni

Limun sadrži limunsku kiselinu koja može biti učinkovita u liječenju akni. Vitamin C nalazi se u agrumima, a njegova alkalna priroda ubija neke vrste bakterija za koje je poznato da uzrokuju akne. Svakog jutra stoga popijte limunadu. Svježi sok od limuna nanesite na akne i ostavite ga preko noći. Operite lice vodom sljedeće jutro. Postoji mogućnost da ćete osjetiti neugodan osjećaj na koži, ali to će uskoro nestati.

Maska za masnu kožu

Izmiješajte dio svježe istisnutog soka od limuna s jednakim dijelom ružine vodice ili medom. Stavite mješavinu na zahvaćena područja najmanje pola sata. Operite poslije s vodom. Ovaj tretman treba ponoviti dva puta dnevno, idealno ujutro i navečer.

Kolesterol

Pektin u limunu, s ostalim hranjivim tvarima, može pomoći sniziti kolesterol. Stoga svakoga jutra pijte vodu s limunovim sokom i ovo voće dodajte drugim jelima.

Infekcije kože

Foto: 123RF

Natopite pamučnu tkaninu u tekućinu, istisnite višak i držite krpu na zahvaćenom području 15 minuta, i to od 2 do 3 puta dnevno. Ne samo da će ovo olakšati infekcije, nego će i spriječiti njihov povratak.

Upala grla

Dodajte sok od 1 limuna i 1 žličicu (5 ml) morske soli u šalicu (250 ml) mlake vode. Grgljajte tri puta na dan da se smanji peckanje. Ako je angina u pitanju, ispirite grlo svaka 2 sata barem 30 sekundi sa svježe iscijeđenim sokom od 1 limuna. Nagnite glavu unatrag da sok dospije u stražnji dio grla. Možete progutati sok kad završite.

Proširene vene

Esencijalno ulje limuna pomaže u borbi protiv proširenih vena. Od dvije do tri kapi limunova ulja dodajte jojobinu ulju, ulju avokada ili bademovu ulju i masirajte zahvaćena područja.

Jedan od snažnijih i učinkovitih pripravaka protiv proširenih vena priprema se miješanjem 6 kapi limunova ulja, 50 ml ulja pšeničnih klica i 2 kapi ulja čempresa. Koristite ovu smjesu za svakodnevnu masažu nogu u smjeru srca.

Koncentracija

Eterično ulje limuna stimulira aktivnosti mozga, stoga kad god se osjećate umorno i teško vam se koncentrirati, dodajte 4 kapi limunova ulja u aroma lampu. Možete i popiti čašu limunade.

Jutarnji napitak

Foto: Dreamstime

Ujutro na prazan želudac dobro je popiti toplu vodu pomiješanu s limunom i medom. Pomiješajte čašu tople vode sa sokom od 1/2 limuna i 1 žličicom meda. Dobro promiješajte i popijte odmah. Nemojte piti kavu ili čaj u razdoblju od najmanje 1 sat nakon što ste popili napitak. Limun stimulira jetru da proizvodi više žuči i pomaže probavnom sustavu da eliminira toksine. Med ima antibakterijsko djelovanje i može ublažiti infekcije prisutne u tijelu. Također će pospješiti eliminaciju toksina iz probavnog sustava. Ovaj napitak je brzo rješenje za zatvor. Stimulirat će crijeva, hidratizirati ih i pomoći u izbacivanju stolice.

Protiv reume

Sok od limuna ima snažan alkalni učinak u tijelu i stoga je prirodno sredstvo protiv viška kiseline, koja je dijelom odgovorna za reumu. Sok od jednog limuna dodajte u čašu mlake vode i pijte tri puta dnevno, a ako imate jaku bol, dodajte sok od dva limuna i pijte tri puta na dan. Masirajte bolna područja svakodnevno s nekoliko kapi limunova ulja pomiješanog s jednom žlicom (15 ml) ulja jojobe.

Povišeni tlak

Češnjak i luk su se pokazali učinkovitima u borbi protiv hipertenzije (povišenog tlaka), a dobro djeluju u kombinaciji s limunom koji obiluje vitaminima i antioksidansima.

Kako biste pripremili ovaj korisni pripravak, dodajte 3 sjeckana češnja češnjaka i 1 sjeckani luk u hladno obrano mlijeko ili sojino mlijeko. Prokuhajte i pustite da odstoji 5 minuta. Procijedite i dodajte sok od 3 limuna te pijte tijekom dana.

Za sinuse

Kako biste ublažili simptome upale sinusa i potaknuli funkcioniranje dišnog sustava, pomiješajte 2 žličice kurkume, 2 žličice meda, 1 šalicu vruće vode i sok od 1/2 limuna. Popijte odmah. Ovaj napitak pomaže i kod peludnih alergija.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: