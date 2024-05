Čaša vode s limunom natašte čisti organizam od svih otrova

Želite li potaknuti imunitet i očuvati zdravlje, bilo bi dobro usvojiti naviku da svako jutro natašte popijete čašu mlake vode (sobne temperature), u koju ste iscijedili pola limuna, kažu nutricionisti. Taj će vas napitak, prije svega, osvježiti i razbuditi. Popijete li ga na prazan želudac, stimulirat će probavni sustav i hidratizirati crijeva pa je manji rizik od zatvora. Redovna stolica vrlo je važna radi izbacivanja otrova iz organizma i pridonosi zdravlju cijeloga tijela.

Pokretanje videa... 00:57 Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi. | Video: what'supcams/screenshot

Ispijanje te vode natašte posebno se preporučuje ako se inače hranite nezdravo ili ste dulje izloženi stresu, odnosno povećanom fizičkom naporu. Naime, prevelike količine šećera i visokoprerađene hrane, poput gotovih i polugotovih obroka u konzervama, juha iz vrećice, junk fooda, kao i prevelikih količina mesa, odnosno uživanja u alkoholu, uz stres i fizički napor, stvaraju kiselo okruženje u tijelu.

Čak i mlijeko, koje inače nije kiselo, probavom to postaje i može pridonijeti poremećenom balansu pH. Takva situacija pogoduje rastu i razvoju gljivica, bakterija i virusa te stvaranju upalnih procesa koji potiču oksidacijski stres i vode ozbiljnim bolestima. Voda s limunom to, međutim, može poništiti. Naime, iako je limun inače kiseo, odnosno ima pH 2, nakon što se probavi u tijelu postaje lužnat, zbog velikog udjela kalija. Tako ćete tim jednostavnim napitkom izbalansirati pH tijela.

Vjeruje se, osim toga, da sok od limuna može pridonijeti očuvanju linije jer sadrži pektine, koji umanjuju našu želju za hranom i potiču osjećaj sitosti. C vitamin potiče i otapanje masnoća u tijelu i krvnim žilama pa sprečava porast razine lošeg kolesterola, a time i stvaranje masnog plaka na krvnim arterijama.

Voda s limunom obiluje C vitaminom koji je važan za stvaranje kolagena, koji ima važan učinak u održavanju elastičnosti kože i mladolikog izgleda, pa bi i to mogla biti dodatna korist od te navike. Znanstvenici su odavno potvrdili i važnost kolagena u vezivnom tkivu kostiju te hrskavici zglobova, a to znači da napitak može pridonijeti i očuvanju snage kostiju.