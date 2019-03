Ceker od 70 kuna zamijeni čak 4000 malih plastičnih vrećica

Svatko u Hrvatskoj u prosjeku kući donese 400 plastičnih vrećica svake godine. Kako bi se smanjilo njihovo korištenje, trgovci od početka godine moraju kupcu naplatiti plastičnu vrećicu, a ako imaju lagane vrećice, koje daju besplatno, moraju imati obavijest 'vrećice koristite štedljivo'.

Zato sve više kupaca traži alternativne platnene vreće, a bake Štefanija Petrlik (77) i Rozina Kralj (81) imaju i prijedlog - kupite cekere. Ove bake cekarice iz međimurskog Dunjkovca već 65 godina pletu cekere s kojima su nekad prehranjivale svoje obitelji.

- Počela sam plesti sa sedam godina. Učila sam od starijih sestara. Živjela sam u obližnjem Črečanu u kojem je samo dvoje njih radilo, svi ostali pleli su cekere - govori Štefanija.

Dvije prijateljice pletu torbe od komušina iz kojih se izvadi zreli kukuruz. Kad su bile mlađe, pomagale su drugima brati kukuruz, samo kako bi došle do komušine. Rozinu su, pak, plesti učile djevojke koje su zanat izučile u Mađarskoj. Nekada su cekere nosile na otkup u grad, bilo je puno cekera i stvarala se gužva, pa bi se vraćale kući tek navečer. Izrada može potrajati jer se komušina prvo mora osušiti - na dvorištu pa još na tavanu. Za izradu cekera moraju imati kalupe koje su izrađivali tesari, a ponekad su ih i same radile.

Za izradu trebaju kliješta, čekić, škare, čavle i haklec. Prije samog pletenja, suhe komušine prvo dobro namoče. Veći ceker isplest će za pet sati, srednji za dva do tri sata, a najmanji za sat vremena. Na kraju ih sumpore kako bi ih dezinficirale.

I danas ih prodaju, najveći je 70 kuna, srednji 30, a najmanji za 10 kn i oni su za djecu.

Štefaniju i Rozinu bi angažirala i Turistička zajednica grada Čakovca na sajmovima poput Porcijunkulova za pletenje cekera na štandu, a one se uvijek rado odazovu. Provjerili smo, tradicionalne cekere rogožare prodaju i na zagrebačkoj trnici Dolac, koje rade od močvarne biljke rogoza. Obitelj Željka Fritza radi ih već 60 godina. Rekli su nam da su torbe hit za plažu, traju do 10 godina, a torbe se prodaju od 140 do 170 kuna. Takva torba u deset godina može zamijeniti 4000 plastičnih vrećica koje bi potrošili.

