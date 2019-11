Celebrity zubar: Za dizajnerski osmijeh plate i 500.000 kuna

Michael Apa, stomatolog brojnih celebrityja većinu svog radnog mjeseca provede na letu između New Yorka i Dubaija. On je estetski stomatolog zaslužan za prekrasne osmijehe poznatih glumaca, voditelja, kraljevske obitelji, modela i zvijezda realityja poput Chloe Sevigny, Vere Wang, Maria Dedivanovica...

Najtraženiji je zbog svojih prekrasnih porculanskih ljuskica koje po zubu koštaju oko 4000 dolara ili oko 27.000 kuna.

To znači da njegovi klijenti za punu rekonstrukciju osmijeha plate 80.000 dolara, što je nešto više od pola milijuna kuna.

- Kad sam tek počeo raditi u kozmetičkoj industriji jedna od stvari koju smo učili bio je i 'dizajn osmijeha'. Radi se o zlatnoj proporciji usta i oblika zuba kako bi se stvorio idealan osmijeh - ispričao je Apa.

Prihvaćanje nesavršenosti je ključ za Apinu metodu koju zove estetski dizajn lica. Svakom klijentu pristupa individualno, ovisno o njegovim željama i prohtjevima te preporučuje što smatra da je najbolje.

Ne postoje dva ista pacijenta niti dvije iste metode, ističe Apa, a to je i jedan od razloga zašto su njegove ljuskice tako skupe.

Nakon što odluči koliko ljuskica će staviti pacijentu i kojeg oblika, pacijentu se najprije popravljaju svi zubi. Potom uzima otisak zubala. Na temelju toga pacijentu daje privremene zube kako bi se mogli naviknuti na novo zubalo.

Kada je pacijent zadovoljan s rezultatima, daljnji rad preuzimaju majstori keramičari koji rade u njegovoj ordinaciji.

To Api daje punu kontrolu da nadgleda kako se radi osmijeh svakog pacijenta.

Kada gledamo ovaj proces, to je kao da radimo individualan nakit za svakog pacijenta - priča Apa.

Keramičari rade zube od specijalne mješavine porculana, nanoseći sloj po sloj kako bi postigli pravi pigment.

- Zanimljiva stvar oko bijelih zuba je da zapravo ne postoje bijeli zubi. Sve je stvar veličine i neprozirnosti - ispričao je Apa.

U njegovoj ordinaciji ljuskice imaju 17 do 20 različitih nijansi, dok često bijele ljuskice variraju najviše u pet nijansi. Najdublje boje idu pri vrhu desni dok prema dnu zuba postaju svijetlije i prozirnije.

Konačni rezultat toliko dobro imitira prirodan izgled zuba da, kada se stave na pacijenta, većina ljudi ne bi ni posumnjala da nije riječ o pravim zubima pacijenta.

Ljuskice se obično naprave u roku od tjedan dana, no oni koji žive blizu mogu ih dobiti i već za 24 sata. Blizina je veliki plus za njegove vrlo zaposlene klijente koji non stop putuju avionom.

Cijena je toliko visoka i zbog načina na koji ih Apa stavlja. Kod većine stomatologa, kaže Apa, umetanje ljuskica može potrajati cijeli dan. No kod njega se to obično završi u dva sata.

Radi se o tome da on vrši minimalan rad na zubima. Radimo samo onoliko koliko moramo na zubu i ostavljamo što više zdravog zuba, istaknuo je. Zbog toga i ljuskice traju duže.

Zato, što je manje invazivan rad na zubima, to je jača povezanost porculana s prirodnim zubima - objasnio je.

Ovaj minimalno-invazivni zahvat uzrokuje i manje boli i neugode.

Klijenti mogu očekivati da će njihov dizajnerski osmijeh trajati od 15 do 20 godina, donosi Insider.

