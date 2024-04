Celer u vrtu štiti kupus, brokulu, cvjetaču i kelj od raznih štetnika

Radovi u vrtu u punom su jeku. U drugoj polovici travnja sadi se kukuruz šećerac, krumpir, celer, grah, cikla, a možete posaditi i rajčicu i papriku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 vegani | Video: KanalRi

Minimalna temperatura za klijanje sjemena kukuruza iznosi 8°C, međutim, najbolje vrijeme za sjetvu je kada se tlo zagrije na najviše 10 stupnjeva. Kako bi sjeme kukuruza moglo klijati treba upiti oko 45% vode pa mu osigurajte dovoljno vlažno tlo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: 123RF

Celer se sadi na dobro pripremljeno, zrnato tlo neutralne kiselosti, a poželjno je da je bogato humusom. Tlo bi također trebalo imati dobar kapacitet za vodu i zrak. Najbolje ga je saditi na razmaku između redova od 50-ak centimetara. Celer je odličan za zaštitu drugih kultura u vrtu. Celer će otjerati štetnike koji napadaju kupus, cvjetaču, brokulu i kelj pupčar, uključujući i kupusnog moljca, koji napada i rotkvice, korabicu i kelj.

Ako ciklu posadite u proljeće, moći ćete je jesti u ljeto i ranu jesen. Blaga ljeta, puno vode i hladno tlo idealni su uvjeti. Stoga je proljeće idealno vrijeme za sadnju. Voli kontinentalnu klimu, jer u toplijim klimama poput mediteranske lošije uspijeva. Mora čuvati vlagu, posebice u ljetnom periodu kada su temperature visoke.

Foto: 3 14:07:05

Uz pravilnu njegu i brigu, rajčice mogu dati bogate i obilne usjeve. Tlo za rajčicu treba biti dobro pognojeno i bogato kalcijem kako ne bi došlo do truleži plodova. Dobro razvijene sadnice rajčice (izbjegavajte kupnju sadnica golog korijena) posadite u vrt nakon što prođe opasnost od posljednjih mrazova (u kontinentalnim krajevima to je krajem travnja). Sadnicu posadite uz potporanj (kolac) i tijekom rasta je nekoliko puta privežite. Rajčice vole svjetlost, odnosno potrebno im je od 8 do 10 sati svjetlosti dnevno. Redovito prskajte protiv plamenjače.

Travanj je idealan za obnovu vrta ako želite da vaše cvijeće bude najljepše. Ako već niste, zemlju očistite od otpalog lišća. U proljeće, kada se jutarnja temperatura ne spušta ispod 10 stupnjeva, kreće se s prihranom višegodišnjeg cvijeća u vrtu. Odstranite suho lišće i grančice i pazite da cvijeće ne napadnu štetočine. Ako se biljka razboljela, ovo je idealno vrijeme za sanaciju koja će uroditi plodom. Ruže golog korijena mogu se bez problema saditi u travnju, kao i majčina dušica, lavanda, origano, vlasac, metvica i kadulja.