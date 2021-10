U psihologiji postoji fenomen koji se naziva Galatea efekt, a omogućuje da očekivanja koja ljudi imaju o sebi određuju i njihovo ostvarenje. Preformulirano, to znači da sami stvaramo svoju sreću. Isto vrijedi i kad pokrećete posao.

Razlozi su različiti i možda na taj način želite stvoriti autonomiju i bolji odnos privatnog i poslovnog života ili imate ideju kako se obogatiti. No Galatea efekt ima svoj granice. Naravno da ćete imati bolju motivaciju ako u posao ulazite sa pozitivnim stavom, piše Entrepreneur.

No istraživanja su pokazala da osnivači poduzeća u posao često ulaze sa posve pogrešnim očekivanjima. Većina ih, naime, smatra da će automatski biti sretniji, zdraviji i imati više novca.

Stvarnost je ipak drugačija. Ako uspjeh u početku izostane, ljudi su spremniji odustati. Stoga je pametnije usredotočiti se na realnije ciljeve te osvijestiti mitove i pogrešne stavove u poslovanju.

1. Ne morate slijediti svoju strast

- Nisam odrastao s uvjerenjem da ću stvarati web forme, no dok sam radio za medijsku tvrtku u New Yorku dio mog posla odnosio se upravo na to. Bio je to dosadan posao zbog kojeg sam se zapitao postoji li način da ga ubrzam i olakšam. Od te sam ideje stvorio vlastitu tvrtku JotForm - piše Aytekin Tank.

Pojašnjava kako je dosegnuo devet milijuna korisnika koji su očito imali istih problema u poslovanju kao i on.

- Iako tvrtka nije nastala na temeljima predanosti online formama, imam osjećaj da sam stvorio kvalitetan proizvod koji ljudima olakšava život. Zato, umjesto da slijedite strast, radije primijenite savjete Paula Grahama koji ističe da ideja svake nove tvrtke ima tri osnovne karakteristike - kažeTank.

Kaže da je prva karakteristika ta da osnivači žele i trebaju proizvod koji planiraju proizvoditi, da ga mogu proizvesti sami te da je isto uspjelo nekolicini drugih.

Ravnoteža između te tri karakteristike omogućuje uspjeh više nego da ste samo slijedili strast.

2. Uspjeh preko noći

Uz nekoliko iznimaka, priče koje čujete o iznenadnom uspjehu nečije tvrtke zapravo su rezultat dugogodišnjeg rada. Primjerice, mnogi smatraju da se Bill Gates obogatio preko noći i to u trenutku kad je Microsoft postao javan.

No istina je da je Gates razvijao tvrtku 11 godina prije nego što je na njoj znatno zaradio. Živimo u vrijeme instant rješenja i zato se mnogi neugodno iznenade kad stvari ne idu kako su zamislili. Imajte na umu da i pojedini nagli uspjesi blijede jednako brzo kao što su ostvareni.

U knjizi Great by choice Jim Collins proučava tvrtke koje su uspješne na tržištu i otkriva da su napredovale samo one koje su stalno rasle, ne brzajući previše i ne ostajući predugo na istom mjestu. Zamolio je čitatelje da to usporede sa hodanjem od San Diega do Mainea rutom dugom nešto manje od 5 000 kilometara. Tijekom prva tri dana prijeđete oko 200 kilometara. Vruće je, mučite se na uzbrdici i radije biste hodali manje, no unatoč tome držite ritam.

- Nastavljate dalje, 200 po 200 kilometara i dolazite do ravnice na kojoj možete prijeći i do 400 kilometara na dan. No ne učinite to, nego i dalje držite ritam od 200 kilometara. Na kraju stižete do San Diega - piše Collins uspoređujući situaciju sa nekim tko je istog dana krenuo iz San Diega, ali sa suprotnom metodom.

On je prvog dana odmah otpješačio 400 kilometara, pa je zato sljedećeg dana iscrpljen. Vruće mu je, pa je odlučio pričekati da se odmori i vremenski uvjeti poboljšaju.

Nastavlja putovati na isti način, pa svakog dana prijeđe više od 400 kilometara kako bi stigao u Maine, posve slab i iscrpljen. Vi ste već ondje. Ni vaše putovanje nije bilo lagano, a iako ste oboje prehodali tisuće kilometara, vi ste u boljoj formi i osjećate se bolje jer ste izbjegli iscrpljivanje. Svakodnevni mali napredak omogućuje pobjedu.

3. Samostalnost je sreća

Među vodećim razlozima zašto se ljudi odlučuju pokrenuti vlastiti posao je osjećaj slobode koji imate kad radite za sebe. No istraživanja su pokazala da i tu postoji problem.

Prof. Leon Schjoedt proveo je 2009. godine istraživanje te u studiju uključio veliku grupu ljudi među kojima su bili osnivači vlastitih tvrtki kao i zaposlenici drugih poduzeća.

Ustanovio je da iako osnivači osjećaju veće zadovoljstvo autonomije, visoko cijene raznovrsnost i feedback, faktore koji su vrlo važni i često mnogi nisu ni svjesni da ih trebaju.

Zato autonomija nije dovoljna da bi netko osjećao zadovoljstvo poslom i ako je to jedini razlog pokretanja tvrtke, u konačnici ćete biti nesretni. Zato Schjoedt sugerira kako ostvariti i ova druga dva faktora.

Kaže kako biste za postizanje raznovrsnosti trebali istražiti nove prilike i proširiti posao dovoljno da i dalje ostanete na misiji s kojom ste krenuli. Za feedback savjetuje da osnivači redovito provjeravaju što su postigli i koliko su napredovali.

Rješenje nije u postavljanju velikih pitanja poput onoga ide li vam dobro, nego fokusa na manjim stvarima koje su važne i omogućuju konkretne odgovore.

4. Uz naporan rad, uspjeh je neizbježan

Mnoge novoosnovane tvrtke propadaju već u prvoj godini poslovanja. Tragično je gledati kako ste uložili sve što imate u posao koji vam se raspada pred očima.

No uspješni utemeljitelji poslovanja svjesni su da je pad neizbježan. Koliko kod se dobro pripremili i sve isplanirali, koliko god truda i rada u nešto uložili, činjenica je da stvari možda neće ići smjerom koji očekujete.

Morate imati volje prilagoditi se, a to je jednako važno kao i dobra ideja s kojom ste pokrenuli posao. Iako je bolan, pad je nužan. On vam omogućuje rast i uči vas kako izvući pouku iz grešaka. Mnogi dopuštaju da ih neuspjeh smlavi, no oni koji se uspiju oporaviti i nastave dalje vjerojatno će postići ono što žele.

Vlastiti posao može biti uzbudljiv i pruža zadovoljstvo ako ste svjesni što sve možete očekivati. Ako sanjate o slavi i uspjehu preko noći, to je slabo vjerojatno. No uz malo sreće, puno napornog rada i strpljenja, postoji mogućnost da ćete stvoriti tvrtku na koju ćete biti ponosni.