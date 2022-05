Četiri stvari koje žene ponekad rade, a zbog njih će većina dečkiju početi misliti na prekid

1. Pravite se 'glupi'

Ako vjerujete da vas gluma da ništa ne razumijete može približiti muškarcu i učiniti da izgledate slatko u njegovim očima, varate se. Muškarci mrze žene koje se prave glupe. Oni traže duhovitu, pametnu i zabavnu ženu s kojom će moći razgovarati o svim temama. Osim toga, uvijek ih fasciniraju samouvjerene, zadovoljne i pametne žene. Pravi muškarac željet će više od svega pokazati i pohvaliti svoju ženu. Dakle žene, uvijek radite na sebi i nemojte nikad misliti da muškarci vole žene koje se ponašaju glupasto.

2. Laži

U vezi nikada nemojte lagati ili se pretvarati da ste netko tko niste. Ako lažete kako se osjećate, lažete što vam odgovara, a što ne, to će vrlo brzo odbiti vašeg muškarca jer, ne brinite, i on će shvatiti da se pretvarate. To bi vrlo brzo moglo dovesti do prekida veze. Pravi muškarac će razumjeti da se ne možete u svemu slagati.

3. Previše ste dramatični

Ako reagirate burno na svaku sitnicu i od malog problema napravite veliku svađu muškarac bi mogao otići jer neće moći više to podnijeti. Oni ne vole dramu i ne vole kada žene od muhe prave slona. Njih privlače žene koje su emocionalno inteligentne i mogu kontrolirati svoje emocije. Oni ne vole dramu niti igrice. Ako želite održati vezu i ako želite biti sretni sa svojim muškarcem izbacite svaku suvišnu dramu i iskomunicirajte zajedno svaki problem koji vam se nađe na putu.

4. Neprestano prigovaranje

Ako ne želite da vaš muškarac izgubi zanimanje za vas, onda umjesto da mu prigovarate za svaku stvar probajte s njim komunicirati i reći što vam se ne sviđa, kako se osjećate i što bi mogli promijeniti. Umjesto da se žalite na ono što ne želite, pokušajte potražiti drugi način i recite “što točno želite”. Muškarci vole žene koje su sretne i zadovoljne sobom. Prigovaranje na male stvari ukazuje na to da niste zadovoljni sami sa sobom, piše Pink Villa.

