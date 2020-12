Chanel prelaže svilene tajice i chic pleteninu sa zlatnim nitima

Kreativna direktorica Virginie Viard prilagodila se vremenima i odlučila kolekciju bazirati na mekoći i udobnosti, no napravila je to na super glamurozan način, uz puno sjaja i detalja

<p>Modna kuća Chanel, kao i većina autora, predlaže komociju, jer ova je godina stavila naglasak na udobnost.</p><p>U stilskoj režiji Virginie Viard to ne gubi ništa od glamura i chic elemenata koje su simboli ove prestižne francuske kuće.</p><p>Ako sakoi i jesu komotniji, oni su i dalje od buklea, ukrašeni biserima i sličnim detaljima.</p><p>Autorica je napravila kompromis - u pre-fall 2021. kolekciji je manje tailoringa, no kompenzirala je to blistavim teksturama, luksuznim tekstilom i zlatnim nitima.</p><p>Pletene haljine su mekane i rastezljive, no dostojne su svake posebne prigode.</p><p>Čak se i varijanta pidžame uvukla u inspiraciju kolekcije, primjer je mekano odijelo, dok mu je stilski par jednako pufasta suknja, na tajice i vestu s biserima.</p>