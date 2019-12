Cher: Žene, razmišljajte poput muškaraca! Oni se manje brinu

Pop zvijezda Cher ovog je mjeseca krenula na turneju te promovirala novi parfem pod svojim imenom Eau de Couture by Cher, koji se pripremao godinama. Tim povodom otkrila je i neke detalje o sebi, pa evo što je rekla za časopis Marie Claire:

1. Da nisam zabavljačica bila bih - vlasnica skloništa za slonove na nekom prelijepom mjestu, jer previše njih je u lošim uvjetima u zoološkim vrtovima.

2. Najbolji savjet o karijeri koji sam dobila - spoznala sam to sama od sebe: Samo naprijed.

3. Najbolji razvoj situacije na odbijanje tijekom karijere - Jednom sam bila na razgovoru kod redatelja Mikea Nicholsa. Rekao mi je: postoje dvije kategorije žena. Ti ne spadaš ni u jednu. No, znala sam da ne smijem odustati. A onda je jednom došao na moj show na Broadwayu i rekao: Istina je, talentirana si. Bi li možda htjela glumiti s Meryl Streep?

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

4. Tri stvari koje su bile važne za moj uspjeh bile su sreća, talent i sposobnost da se mijenjam.

5. Najteža odluka karijere bila je kad su me pozvali da snimam Thelmu i Louise. Bila sam bolesna i morala sam odbiti.

6. Najlakšu odluku u karijeri donijela sam kad sam imala četiri godine - odlučila sam da ću postati glumačka zvijezda.

7. Trenutak kad sam shvatila da sam uspjela dogodio se na dodjeli Oscara 1988. godine, kad sam ga dobila za film Moonstruck.

8. Promjena koju priželjkujem u filmskoj industriji - da se uključi više žena, jer one nose novi, drugačiji pogled na stvari.

9. Kome se divim: Običnim ljudima koji rade obične poslove, bez aplauza i nagrada.

10. Prvi album koji sam kupila nije vaš bio album, nego singlica Richieja Valensa. Na jednoj strani bila je 'La Bamba', a na drugoj 'Oh, Donna'.

Foto: PA/Pixsell

11. Knjige koje su me impresionirale definitivno su Imperial Woman, o zadnjoj kineskoj carici, autorice Pearl S. Buck i First Lady: The Story of Clementine Churchill, autorice Sonie Purnell.

12. Film koji ima najbolji kraj: African Queen, neočekivani spoj dvoje vrlo različitih ljudi koji se nađu.

13. Omiljeni koktel: Ovisno o prigodi, dr. Pepper ili Virgin Mary.

14. Omiljena hrana: definitivno sladoledi i rođendanske torte.

15. Što bi svaka žena trebala probati bar jednom u životu: Razmišljati kao muškarac, da te nizašto nije briga. Muškarci ne brinu stalno oko nečeg kao mi žene.

16. Moći superheroja koje bih voljela imati: Čitanje misli.

17. Što izgleda bolje u teoriji nego u praksi: Slava.

18. Kad sam se zadnji puta osjećala lijepom: 1987. godine.

19. Savjet za žene slomljena srca: Zalijepite ga i nastavite dalje, vani vas čeka netko vrijedan.

20. Ljubavni savjet koji bih danas dala mlađoj verziji sebe: Ne sekiraj se.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: