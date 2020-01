Chic reciklaža: Sophia Webster radi cipele od ostataka kože

Priznaje da je ovo bio veliki izazov, no ostaci su se previše gomilali pa je morala nešto poduzeti, a da ih ne baci. - Bilo je zanimljivo raditi s neočekivanim bojama i motivima jer sam na ovaj način spojila više kolekcija, odnosno dizajna - komentirala je Sophia povodom predstavljanja kolekcije Upcycled.

Na primjer, glitter je iz kolekcije "Freak Like Me" iz 2015. godine, tweed je iz ljeta 2017., dio priče "Dolly Birds of Paradise". - Naravno, najbolja stvar u svemu je činjenica da sam pri izradi kolekcije smanjila loš utjecaj za naš okoliš – otkrila je slavna kreativka.

Sljedeću Upcycled kolekciju napravit će kad se nagomilaju novi ostaci, čime Sophia postaje jedna od autorica koje su pronašle idealno rješenje za zero-waste poslovanje.

Sophia Grace Webster britanska je dizajnerica cipela i torbi te ujedno jedna od najpoznatijih svjetskih autorica na području modnih dodataka. Kuću je otvorila 2012. godine te od samih početaka ističe naklonost šarenom, blistavom i vrckastom dizajnu.

Njezine štikle s velikim leptirima na peti i danas su simbol slatke ženstvenosti, a odnedavno ima i tenisice s volanima i ostalim detaljima koji čine zabavnu, no opet na svoj romantičan način vrlo elegantnu cipelu.

