Cijena odrastanja: Na dijete do 18. potrošimo 500.000 kuna

Iako se u roditeljstvo ne ulazi s računicom, jasno je da dijete košta. Samo ne i koliko. Uz pomoć Instituta za financijsko obrazovanje Štedopis izračunali smo koliko prosječno stoji podizanje djeteta do punoljetnosti.

Definitivno se najviše stvari treba nabaviti unutar prve godine, od krevetića, stolića za prematanje, ormara, putnog kinderbeta, stolca za hranjenje, gomile pelena, robice, higijenskih potrepština… Beba u prosjeku dnevno iskoristi između 5 i 8 pelena, što je na mjesec oko 240. Do kraja prve godine beba potroši oko 2800 pelena, oko 5000 kn. Dodamo li tome odjeću potrebnu za četiri godišnja doba, koju ćete platiti između 2500 i 5000 kuna, dolazimo do 10.000 kuna. Foto: Dreamstime Za njegu bebine kože mjesečni trošak je oko 250 kuna (vlažne maramice, kreme, štapići za uši, masti, šamponi i kupke), što prvoj godini dodaje iznos od 3000 kn. Dojenje je najzdravije i najjeftinije, no unatoč tome većini će trebati bočice, dude, sterilizator, izdajalica po potrebi, što će vas dodatno stajati oko 1000 kuna na godinu.

Ukoliko je dijete na adaptiranome mlijeku, trošak raste jer je dnevna doza za novorođenčad oko 450 ml te raste do 900 ml kako i beba raste. U prosjeku trebaju dvije kutije tjedno (oko 60 kn jedna). Do djetetovih godinu dana potrošit ćete samo na adaptirano mlijeko od 5500 do 6000 kuna. Ne naslijedite li osnovne potrepštine, cijene dječjih krevetića kreću se od 1000 do 5000 kuna, autosjedalice od 500 do 3500 kuna, prematalice od 500 do 1800 kuna, kadica za kupanje, putni krevetić i vrtić zajedno su oko 1500 kuna. Pribrojimo li tome sve usputne troškove, poput nebrojenih odlazaka u ljekarnu u kojoj ćete na godišnjoj razini ostaviti između 1500 i 2500 kuna, u prvoj godini se na dijete potroši oko 30.000 kuna.

Do polaska u školu minimalni troškovi su oko 20.000 kn godišnje, izračunali su u istraživanju Štedopisa, što trošak podiže na 150.000 kuna. Uz svakodnevne troškove tu su i vrtići, tete za čuvanje, slobodne aktivnosti, što, naravno, može jako varirati od obitelji do obitelji. Nadalje, kažu, od kretanja u školu do 12. godine roditelji će potrošiti još barem 135.000 kn.

Knjige, torba, pribor za školu stoje oko 1000 kn svake godine, a tu su još i radni stol, veći krevet, sport, glazbena škola, izleti, odjeća, kino, kazališta, rođendani… Godišnje je to, kažu, oko 27.000 kuna, čime se iznos penje na 285.000 kuna. Ako gledamo prema minimalnim novčanim iznosima potrebnim za uzdržavanje djeteta koje propisuje država, za dijete u dobi od 13. do 18. godine potrebno je 1317 kn mjesečno. U stvarnom životu taj iznos je teško dostatan za pokrivanje svih potreba tinejdžera (hrana, džeparac, pokaz, odjeća, izlasci, mobitel, knjige za školu, izleti...).

- Pretpostavimo li da je 2500 kuna dovoljno za pokrivanje svih prosječnih mjesečnih troškova tinejdžera (oko 30.000 kuna godišnje), roditelji će do 18. godine svog potomka potrošiti još 180.000 kuna čime se ukupan iznos od rođenja do punoljetnosti penje na 465.000 kuna, pojašnjavaju u Institutu za financijsko obrazovanje.