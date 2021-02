Otkako je pandemije, predavanja i prva pomoć su online, a vožnja se “odrađuje” uz nošenje maski, strogo dezinficiranje i provjetravanje auta, ali cijene su pale samo u ponekim autoškolama, i to čak do 1000 kuna. Većina autoškola i dalje drži cijenu ugrubo oko 5500 kuna, a u razgovoru s više sugovornika dobivamo isto upozorenje:

- Pazite se oglasa preko kojih nude puno jeftinije autoškole od prosjeka, jer bi mogli kupiti mačka u vreći. Jeftiniju školu kandidati ponekad kandidati ipak masno plate kad moraju više puta izlaziti na ispit vožnje da bi položili (a to je za prvi pad dodatnih 800-tinjak kuna).

- Nastava za polaganje pismenog dijela ispita je online i to im omogućuje da imaju sat i s nekoliko desetaka kandidata odjednom. To je u redu, ali kad dođe vožnja, takve škole nemaju dovoljno instruktora pa se odrađivanje vožnje razvuče, kandidat nema dobar tempo odrađivanja vožnje pa nisu dobro uvježbani kad izlaze na ispit vožnje. Onda padnu, pa moraju uzeti dodatna tri sata vožnje i ponovno platiti polaganje- kažu nam u jednoj autoškoli u kojoj su htjeli ostati anonimni.

U drugoj kažu da je nemoguće dati školu u Zagrebu po daleko nižim cijenama od konkurencije, a da se to ne naplati na drugi način.

- To je onda dodatno plaćanje za vožnju po poligonima, a bilo bi zanimljivo vidjeti i kolika je prolaznost kandidata na ispitima u tim školama. Kada netko padne više puta vozački, onda je sve na kraju skuplje, a ne jeftinije kako su prvo mislili - kažu nam u drugoj autoškoli.

Ipak, provjeravajući cijene, u Splitu kažu da su u prosjeku pojeftinili za tisuću kuna u odnosu na prije godinu dana. Tamo su cijene pale ispod 5000 kuna. Kažu nam, standard ljudi je pao, a i nastava za polaganje ispita iz prometnih propisa i prvu pomoć je online što daje prostora za pojeftinjenje.

Tako je cijena autoškole za polaganje B kategorije u splitskoj školi Kružni tok 4995 kuna, u Croatia startu je 4970, au školi Golf 4935 kuna.

Vožnja je pod maskama

- A kandidati najčešće padaju na ispitu vožnje zbog panike, prepadnu se. Pa netko posljednji sad vožnje odvozi savršeno, a na ispitu blokiraju i griješe pa prelaze preko puno linije - rekli su nam u autoškoli Kružni Tok.

Iako kandidati sami biraju na čemu će voziti, a u ponudi je lepeza od Mercedesa, Audija, BMW-a i dalje vrijedi ona stara da je omiljeni Golf.

Voditelj zadarske autoškole As Leonardo Dražević kaže da su se lako prilagodili online nastavi pa su predavači dostupni i preko Zooma, WhatsAppa, telefona... Kod njih se cijena nije mijenjala.

- Ranije se cijena određivala prema pratećem pravilniku koji je diktirao kolika je minimalna cijena određenih stavki. Tako bi došli do 5700 kuna. Ali to se promijenilo i više taj minimum nije propisan i sad autoškole same kreiraju cijenu pa je ona pala za oko tisuću kuna - kaže Dražević.

Osim autoškole, tu je i liječnički, ispiti...

U Rijeci sve službene autoškole rade po istom principu kao i prije godinu dana te drže jednake cijene. A to je 6105 kuna za samu školu i na to još 1500 kuna popratnih troškova kao što su liječnički pregledi, ispiti. U toj cijeni uračunato je dva tjedna teorije u školi i 35 individualnih sati vožnje.

- Razlika je u tome što se teoretski dio odvija online, no očekujemo da će se i to uskoro, vjerojatno od 1. ožujka, ukinuti i vratiti na predavanja uživo. Tijekom satova vožnje auti se redovno dezinficiraju, a instruktori i učenici nose maskice - kažu nam iz riječke autoškole Europa.

Pri polasku u autoškolu "novopečeni" vozači mogu birati instruktore kao i aute u kojima žele učiti. Na raspolaganju su benzinci i dizelaši raznih marki poput Renaulta, Citroena, Peugeota, VW-a, ali najviše se biraju Golfovi, iako, kako ističu iz riječke škole Car - to nije bitno, jer čovjek je taj koji uči voziti, a ne automobil.

Do vozačke u tri mjeseca

Teoretski se, doznajemo, cijeli tečaj može završiti u roku od oko tri mjeseca, podrazumijevajući da se prođe iz prve, no u praksi je to često drugačije jer se dosta dugo čeka na državni raspored za ispite polaganja vožnje. To je, smatraju riječki instruktori, pretežito zbog manjka kadra.

- Te duge pauze između položene teorije i čekanja na termin polaganja vožnji nerijetko se znaju otegnuti pa to zna biti problem i učenici međuvremenu traže i dodatne satove vožnje. Inače, smatram da je 35 sati vožnje malo i da se mene pita trebalo bi ih biti najmanje 50. To je kao skijanje, nikad ne možeš uzeti previše sati - smatra riječki instruktor koji želi ostati anoniman jer ističe još jedan problem, a to je oglašavanje jeftinih tečajeva.

- Apelirao bih na roditelje da ne šalju djecu u autoškole koje se nude jeftino preko oglasa. S tim ciframa jednostavno ne može kvalitetno raditi, a dijete će vam namjerno rušiti na ispitima te tako naplatiti puno veću cijenu od dogovorene. Ako ne položite iz prve, svaki dodatni ispit naplaćuje se 800 kuna, a da ne govorim kako se radi o tamo nekim nekvalificiranim, kvazi instruktorima, koji nisu stručno osposobljeni učiti kandidate i nije im bitno da li kraj vas sjedi psiholog ili bedak. Da se razumijemo, nije toliko riječ od dobrim ili lošim školama već upravo o dobrim i lošim instruktorima, a ti koji nude izrazito niske cijene samo bacaju sve na koljena, a nisu profesionalni instruktori već nerijetko neki očevi, sinovi i kumovi, koji na brzinu žele zaraditi, a nisu kvalificirani za ovaj vrlo bitan posao. To vam je kao da vas pitam bili svoje dijete poslali nekom jeftinom zubaru. Jednostavno, radi se o ljudima koji režu granu na kojoj sjedimo, a na kraju dana pate naša djeca - ističe riječki instruktor, koji zbog teške dokazivosti navedenog želi ostati anoniman.

A u Zagrebu u nekoliko autoškola s kojima smo razgovarali potvrđuju da imaju cijene iste kao i lani. Jedino će za gotovinsko plaćanje dati popust u pravilu od oko pet posto. Puna se cijena kreće oko 5500 kuna.

- Cijenu nismo mijenjali i ona je za B kategoriju vozačke 5555 kuna. Pet posto dajemo popusta na gotovinsko jednokratno plaćanje - rekli su nam u autoškoli Trend. Cijena u Chill školi je 5455 kuna, a iznimno će tijekom ožujka davati deset (a ne standardnih pet) posto popusta i to zato što slave 30 godina postojanja.

- Osjeti se da zbog pandemije imamo oko 20 posto manje kandidata koji čekaju da nastava krene uživo.. Nadamo se da ćemo od 1. ožujka krenuti s nastavom u živo - kažu nam u autoškoli Capitol Hill.

Prolaznost teorijskog dijela ispita kod njih je, kažu, ugrubo oko 80 posto, same vožnje nešto manja.

U autoškoli Svetice kažu da cijenu nisu mijenjali 10 godina i da je ona 5690 kuna.

- Radimo najviše po preporuci i tako zadnjih 25 godina - odgovorili su.

Desetak i više godina, nisu cijene mijenjali ni u karlovačkim autoškolama. Iva Sučić iz Korza kaže da je u gradu samo sedam autoškola i da nitko nije dizao cijene od liberalizacije tržišta.

- Kada zbrojimo sve troškove, od polaganja pismenog ispita, prve pomoći i vožnje, do vozačke dozvole može se doći za oko 7,300 kuna, dok će ponavljači za nju izdvojiti nešto više novca - kaže Iva.

Mjeri se i temperatura

Komentira da zbog online nastave kvaliteta nije ista kao predavanje u živo. Kod njih se prije sata vožnje mora staviti maska, dezinficirati auto, a kandidat mora izmjeriti temperaturu. Nakon vožnje sve se prozračuje i dezinficirati zbog čega nije praktično održavati duple satove vožnje, te se sada održavaju po jedan sat.

A novost je da se sada ispit vožnje polaže uz ispitivača iz HAK-a te uz kameru koja bilježi svi potez budućeg vozača. Pritom ispitivač na tabletu aplikaciji ocjenjuje sve relevantna uočavanja kod potencijalnog kandidata, a pomoću GPS-a ima zabilježen uvid i u vrijeme vožnje, prosječnu brzinu tijekom 40-minutnog polaganja...

Inače se prvih deset minuta vožnja odrađuje a poligonu, a ostalih 30 minuta na gradskim ulicama. U odnosu na ranije prolaznost kandidata niža je za pet posto.

- Zadovoljni smo sustavom jer više ne može doći do situacija da , primjerice, kandidat tvrdi da nije prošao kroz crveno i slično. Sada je sve zabilježeno. No kandidati dosta dugo čekaju na polaganje vožnje, čak i mjesec dana, a to je novim vozačima dosta dugo jer još nisu dosta vješti i neke stvari zaborave. Zato im preporučujemo da prije polaganja uplate dodatnih nekoliko sati kako bi obnovili naučene i stečene vještine, a kako bi lakše savladali samo polaganje. Oni koji si to mogu priuštiti u konačnici i učine, a jeftinije je nego li plaćati ponovno polaganje - kaže Iva.

Kod njih je prolaznost 75 posto, i kad padaju uglavnom "proradi" trema.

- A najveće greške kandidata kod polaganja ispita vožnje su oduzimanje prednosti, nezaustavljanje na znak stop, nepropuštanje pješaka, te prestrojavanje preko puno crt. - kazao je Aleks Kušić instruktor vožnje u Autoškoli Korzo dodajući da do sada nije imao neke nenadane situacije, a inače je najgore instruktorima kada kandidat naglo zakoči jer jedino na to ne mogu utjecati, dok nad svim drugim "komandama" na automobilu imaju nadzor.

Iste su cijene i u Osijeku, ali i oni primjećuju da je prolaznost na ispitima opala paralelno s uvođenjem online nastave

U autoškoli Tratinčica cijena je 6510 kuna ako se plaća do šest rata ili 6850 kuna za plaćanje do 12 rata.

- Nije vrijeme da bi dizali cijene, živimo od ljudi, a korona je zakotrljala i financijsku krizu - rekla je vlasnica autoškole Jasminka Beck. Slična je cijena i u osječkoj autoškoli Cilj - 6540 kuna.

Ali kao i u Splitu, na sjeveru Hrvatske spustili su cijene.

Vlasnik tri autoškole u Bjelovaru, Krapini i Đurđevcu, Miro Pintarić, kaže kako imaju manje polaznika, a i otkazali su dvorane za predavanje otkako su prešli na online.

- Zato smo mogli spustiti cijene i morali smo jer je polaznika zbog pandemija manje - kaže nam Pintarić. Tako su u Bjelovaru u godini dana snizili cijene sa 6600 na sadašnjih 5900 kuna, a u Đurđevcu s 5700 na 5450 kuna.