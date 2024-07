'Cimerica troši 25 rola papira tjedno i stalno štopa odvod. Ne znam više što da radim'

Jedna je žena priznala da je ostala zbunjena bizarnom navikom svoje nove cimerice vezane uz toaletni papir – ona svaki tjedan potroši čak 25 rola.

Opisala je svoj problem na Redditu, gdje je i objavila fotografiju kupaonice s hrpom papira.

- Imate li ideju što se ovdje događa? - pitala je ljude.

Žena se objasnila da je njezina nova stanarka, nakon što se uselila prije otprilike mjesec dana, odmah zamolila da je odvede u dućan da uzme WC papir.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Sama si izrađuje toaletni papir i maramice od platna: 'Obični WC papir mi je odvratan' | Video: KanalRi

- Odmah je kupila 25 pakiranja toaletnog papira, pakiranja od po 9 rola, sve ih je potrošila u tjedan dana - izjavila je.

Objasnila je da traži pomoć, savjet, jer ima ozbiljan problem s njom.

- Čak su nam se odvodi začepili, to nam se nije desilo već par godina - izjavila je.

- Slika prikazuje trenutno stanje količine toaletnog papira. Je li itko već iskusio ovu situaciju? Ne možemo shvatiti zašto bi osoba trebala koristiti toliko toaletnog papira. To je vrlo zabrinjavajuće - napisala je.

- Meni to izgleda kao OKP (opsesivno kompluzivni poremećaj). Ako ste se ikad borili s OKP-om, to je nešto što pokušavate zadržati skrivenim jer znate da se ponašate besmisleno, ali ponašanje je jedino što pružiti olakšanje, čak i ako je privremeno - pisalo je u jednom komentaru.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- To je gotovo definitivno OKP. Pogotovo ako je 90 posto toga zapravo čisto prema standardima normalne osobe. Bez obzira na to, zamolite je da barem prestane bacati to u zahodsku školjku i da iznese smeće kad ga tako napuni. Ne treba je pitati zašto to radi, samo to treba učiniti manjim problemom za cimere - složio se drugi.

- Možda ima neko specifično zdravstveno stanje? Ako to uzrokuje probleme s vodovodom, vjerojatno zahtijeva razgovor. Budite suosjećajni i pitajte što se događa - dodala je treća..

- Imam Crohnovu bolest i endo. Ne želite čak ni znati koliko toaletnih papira potrošim tjedno, posebno tijekom menstruacije - slaže se još jedna osoba , piše Mirror.