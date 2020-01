Čine se bezazleni: Ova su dva simptoma prvi znak raka pluća

Liječnici, ako vam se pacijenti žale na kratak dah i dugotrajan kašalj, koliko god blag on bio, pošaljite ih na pretrage kako bi isključili rak pluća kao moguć uzročnik, kažu znanstvenici. Naime, oni su u velikoj studiji obradili podatke 27.795 pacijenata s dijagnozom raka pluća u razdoblju od 2000. do 2017. godine te zaključili da su to najraniji indikatori bolesti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I ne samo to, ta dva simptoma su sami pacijenti i liječnici često ignorirali dok se ne bi javili drugi dodatni simptomi, poput iskašljavanja, anemije, gubitka tjelesne težine i slično, piše Daily Mail.

Nekoć se kao prvi simptom raka pluća uzimalo iskašljavanje krvi, no to je desetljećima star koncept i kod nekih oblika raka taj se simptom javlja tek u kasnim fazama bolesti.

- Vidimo veliku promjenu u prvim simptomima bolesti koje uočavaju liječnici, a to dolazi usporedno sa sve ranijom detekcijom malignih promjena - rekao je koautor studije, dr. Willie Hamilton.

Ne umiru samo pušači

Rak pluća predugo se povezivao samo s pušenjem. Naime, iako pušenje uzrokuje oko 85 posto slučajeva raka pluća, na tisuće nepušača, među kojima su i pasivni pušači, u svijetu umire od te bolesti.

Zbog toga je presudno bolje poznavanje simptoma, koje bi pomoglo da se bolest otkrije ranije i povećaju šanse za izlječenje, upozoravaju britanski liječnici u medicinskom časopisu Journal of the Royal Society of Medicine.

Vodeći karcinom kod Hrvata

Prema podacima Hrvatskog pulmološkog društva, u Hrvatskoj godišnje oko 3000 ljudi oboli od raka pluća, a više od 2000 umire od te bolesti. Prema tome smo na visokom drugome mjestu u Europi. Rak pluća je najčešći karcinom u muškaraca i drugi najčešći u žena u Hrvatskoj.

Šanse izlječenja i preko 50 posto ako se otkrije na vrijeme

Prema nekim procjenama, rak pluća koji je otkriven u ranom stadiju izlječiv je i kod 50 posto slučajeva, odnosno liječenjem se može produljiti život, dok je izlječivost kod onoga koji je već metastazirao manja od 5 posto. Trenutačno se dijagnoza kod većine oboljelih otkrije tek u poodmaklom stadiju, u kojem je smrtnost vrlo visoka.

Jedan od razloga za to su nespecifični simptomi, zbog čega često prođe prilično vremena prije nego što ih oboljeli ili liječnici opće prakse povežu s tom bolešću.

Zabrinuti se treba ako vas muče uporni kašalj, uz bol u prsima, umor i gubitak energije te gubitak težine. Znak raka pluća može biti i nedostatak daha te piskanje, zatim promuklost, iskašljavanje krvi ili krvavi ispljuvak.

Simptomi koje nipošto ne biste smjeli zanemariti:

Kašalj koji ne prestaje ni nakon dva do tri tjedna

Kašalj koji se pogoršava

Upalne infekcije prsnog koša

Iskašljavanje krvi

Bol tijekom disanja i kašljanja

Česta zadihanost, čak i kad nema velikih napora

Trajni umor i nedostatak energije

Gubitak apetita i neobjašnjivi gubitak težine

Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je od nedavno počeo Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća, a prema procjenama planiraju tako spasiti od 20 do 40 posto više života nego do sada.

Najveći je problem bio što su liječnici rak pluća otkrivali obično u uznapredovaloj fazi koja nije ostavljala puno mogućnosti za preživljenje i izlječenje. Kod nas od ove bolesti preživi jedva 10 posto oboljelih.

ljučnu ulogu imat će liječnici obiteljske medicine koji će preko zasebnog, i za tu svrhu napravljenog informatičkog sustava, elektroničkom uputnicom rizične pacijente naručivati na CT preglede.

Rizičnim pacijentima smatraju se teški pušači stariji od 50 godina, a teški pušač, prema medicinskim kriterijima, svatko je onaj tko je punih 30 godina pušio kutiju cigareta na dan ili 15 godina dvije kutije.

Jednako tako, rizičnima se smatraju i oni ljudi koji rade u specifičnim uvjetima, odnosno koji su u svojem radu izloženi azbestu ili ionizirajućem zračenju.

Pacijente će se pregledavati na najsuvremenijim CT uređajima koji mogu otkriti posve male zloćudne tvorbe, a u sve će biti uključena i umjetna inteligencija, odnosno supersofisticirani programi koji će očitavati CT nalaze.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: