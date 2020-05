Čišćenje ormara: Koje stvari Francuskinje nikad ne bacaju?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Grace Coddington: "U svijetu mode korona je prilika da se uspori"

Jednostavnost stila, klasika i ponajprije ignoriranje većine mikro trendova formula je koju Francuskinje majstorski njeguju već desetljećima, a to znači da su im stvari u ormaru moderne - konstantno.

Izdižu se iz trendova kreiranjem vlastite modne formule, iako u principu koriste manju paletu krojeva. Osim toga, to se isplati, jer opće poznato je da ne "padaju" na trendove naivno, već itekako važu koji će i kako uvesti u vlastitu garderobu.

Nekolicina pariških djevojaka podijelilo je iskustva kako i što čuvaju u ormaru te što nikada ne bacaju, objavio je Whowhatwear.

Među top komadima su trench kaput, traperice ravnog kroja, bijela košulja, bazična vesta bez ukrasa i još nekoliko super stvari.

Traperice svako malo imaju novi trendovski oblik, no onaj koji nikada ne izlazi iz mode te je uvijek relevantan je onaj ravan, bez ukrasa, bazične denim nijanse.

Bijela košulja odličan je suputnik brojnih stilova, a funkcionira od jutra do mraka. Može se nositi na majicu, lepršavo van hlača, u suknju, ispod može ići dolčevita ili marama oko vrata. To je neutralan komad koji uvijek izgleda uredno i stylish. Omiljene su im i voluminozne košulje, koje nose kao tuniku, ponekad i s remenom.

Klasična vesta udobnog kroja, inspirirana sportskim trendovima, jedan je od komada koji bi se trebao naći u svakoj bezvremenskoj garderobi. Jednostavan kroj bez ukrasa lako je kombinirati s raznim drugim odjevnim predmetima.

Tajice, trenutni mega hit, funkcioniraju i u kombinacijama za van, naročito uz tunike, košulje ili haljine. Udobne su i odlične kao dodatak kombinaciji u prijelaznim vremenima, jer dodatno griju, a opet su dovoljno neutralne da ne naruše stil outfita. Mogu biti i od lateksa ili umjetne kože, no u tom slučaju gornji je komad izuzetno jednostavnog, širokog kroja.

Crni blejzer još je jedan komad koji Francuskinje jako vole, a može se kombinirati sa svim gore navedenim odjevnim predmetima. Odličan je u poslovnom stilu, ali i onom casual predznaka te će lijepo izgledati i uz tenisice. Nerijetko se u njihovim ormarima nalaze i razni sakoi koje nose kao jaknu.

Bijela potkošulja praktičan je komad koji znaju nositi na traperice ili jednostavne jakne i blejzere, jer daje casual notu i silueti dašak svjetline.

Haljina cvjetnog motiva ima posebno mjesto u garderobi Francuskinja. Ima retro predznak te evocira neka ženstvenija modna vremena. Uostalom, cvjetni motiv je uvijek IN.

Vojničke čizme inspirirane grunge pokretom iz devedesetih svako malo vraćaju se u modu, a to Francuskinje itekako znaju. Stoga u garderobi uvijek imaju neki od sličnih modela u crnoj boji, bez ukrasa i aplikacija.

Od modnih dodataka tu je i remen, omiljeni detalj kad žele istaknuti struk ili ukrasiti svoju lepršavu košulju. Nose ih i na sakoe raznih dužina ili naprosto ukrase svoje omiljene hlače.

Samterice su za neke kritičan odjevni predmet, no Francuskinje znaju da je to čista klasika koja garantira bezvremenski look. Boje koje preferiraju su one neutralne - crnu, bijelu, crvenu, navy i bež.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Grace Coddington: "U svijetu mode korona je prilika da se uspori"

POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić: #ZAJEDNO24SATA