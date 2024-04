Čitajte skrivene misli: 10 načina kako lako razumjeti govor tijela

Ako znate čitati govor tijela, bit će vam puno lakše procijeniti što se zbilja događa iza nečijih riječi. Isto tako, bit ćete puno snalažljiviji, jer će vam malo tko moći sakriti istinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Teorije zavjere nisu bezopasne

Pokretanje videa... 01:57 Predjsednik Hrvatskog psihološkog društva Josip Lopižić govori o teorijama zavjere | Video: Grgo Jelavić/PIXSELL/Marko Lukunić/PIXSELL/Josip Bistrovic/CROPIX

1. Vrpoljenje (ili igranje s predmetima)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

osoba koja je u stresu često se vrpolji, ili čini ponavljajuću radnju - igra se s prstenjem, vrti pramen kose u ruci, lupka nogom, pogledava na sat... Sve to može biti dokaz stresa, a ako vodite ugodan razgovor dok se netko vrpolji, razmislite što ga na to potiče.

Foto: 123rf

2. Dodirivanje obrve

Ako netko s kim razgovarate dodiruje obrvu, to može značiti da je u stresu ili pod pritiskom, pa na ovaj način nesvjesno pokušava vratiti kontrolu.

3. Grickanje noktiju

Griženje noktiju je pokazatelj nervoze ili stidljivosti. Ova radnja, osim što može otkriti vaše emocije, može biti i vrlo odbojna vašem sugovorniku, kao i nepristojna. Razmislite o tome da se odviknete od grickanja, čim prije možete.

4. Obratite pozornost na držanje

Ako sjedite ili stojite pogrbljeni i uvlačite se u sebe, to može biti znak da ste vrlo nesigurni. Loše držanje može značiti i da vam nikako nije ugodno u društvu u kojem se nalazite, te da imate nisko samopouzdanje. Zato - prsa naprijed i glavu gore!

Foto: 123rf

5. Uopće se ne mičete

Ako sjedite nepomično, bez ikakvih kretnji ili gestikulacija, osoba s kojom ste može pomisliti da vam je jako nezanimljivo s njima. Ako ne znate što biste sa sobom, možete pokušati kopirati pokoji pokret os sugovornika.

6. Kolutanje očima

Ako netko okrene očima, pokazuje očito nepoštovanje. Iako može biti bezopasno, pa čak i šaljivo kad ste s prijateljima, s ljudima s kojima niste bliski kolutanje očima je nedopustivo.

7. Smijeh

Osmijeh je zarazan, pa može puno pomoći ako se nađete u ozbiljnoj situaciji. Osoba s kojom ste osmjehnut će vam se natrag, no nemojte se siliti pa da osmjeh ispadne lažan i neiskren.

8. Kontakt očima

Ako netko s kim razgovarate izbjegava vaš pogled, to može značiti da ima nisko samopouzdanje ili mu je iz nekog razloga nelagodno. A može biti u pitanju i skriveni razlog zbog kojeg vas ne može pogledati u oči. isto tako, kad pogledavate nekoga, pripazite da ne pretjerate kako osobi ne bi bilo neugodno zbog vaših predugih pogleda.

Foto: Yaroslav Astakhov

9. Dodirivanje vrata

Ako osoba u vašoj blizini dodiruje stražnju stranu vrata, to može značiti da je anksiozna ili u stresu, pa podsvjesno želi smanjiti tenziju u tijelu. Pripazite na to tko to radi, kao i na vlastite pokrete.

10. Smjer gledanja tijekom govorenja

Pogled u desno može značiti da osoba izmišlja, dok pogled u lijevo najčešće znači prisjećanje prošlih događaja.