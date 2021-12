Svim čitateljima 24sata u utorak, 21. prosinca, darujemo prilog o dijabetesu. U njemu možete pročitati sve o toj bolesti i saznati praktične savjete. Donosimo veliki intervju s dijabetologom, prof. dr. sc. Darijem Rahelićem, predstojnikom Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma KB-a Merkur "Vuk Vrhovac".

Šećerna bolest ili dijabetes sve je prisutnija. Tome pridonose navike koje su se promijenile - od manje tjelesne aktivnosti do povećanog unosa visokokalorične hrane.

Zbog toga dolazi do povišene koncentracije glukoze u krvi i pojačanog opterećenja gušterače, a to može dovesti do njenog iscrpljivanja i nedostatnog izlučivanja inzulina te u konačnici do trajnog problema s regulacijom glukoze u krvi. Procjenjuje se da u svijetu danas oko 463 milijuna ljudi u dobi između 20 i 79 godina živi sa šećernom bolešću.

U 90 posto novootkrivenih slučajeva dijabetesa riječ je o dijabetesu tipa 2, koji se i povezuje sa sjedilačkim načinom života. Osim toga, smatra se da su brojevi mnogo veći, odnosno da polovica oboljelih živi s dijabetesom koji nije dijagnosticiran, pa tako ni pod terapijom.

Otkrivamo koji su simptomi dijabetesa i kako ga regulirati. Saznajte i koje su namirnice idealne za dijabetičare, kako ih kombinirati i kolike su porcije te donosimo top recepte prilagođene onima koji boluju od dijabetesa.

Posebnu pažnju posvetili smo blagdanima. S obzirom na to da vlada mišljenje kako dijabetičari ne mogu uživati u slasticama, razbijamo taj mit. Otkrivamo kako jesti i ponašati se u vrijeme blagdana da držite bolest pod kontrolom. Donosimo i najbolje recepte za blagdanski stol dijabetičara u kojima će uživati i oni koji to nisu.