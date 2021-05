Ikona stila Coco Chanel rođena je 19. kolovoza 1883. godine, a njezine savjete još i danas prate modno osviještene žene. Rođena je pod imenom Gabrielle Chanel, a nadimak 'Coco' dali su joj vojnici u cabaretu u kojem je pjevala. Odgajana je u siromaštvu, no često je smišljala razne priče kako bi to prikrila.

POGLEDAJTE VIDEO Kako nastaje sako - na tradicionalni način:

Majka joj je umrla vrlo rano, a Coco je zbog toga odrasla u sirotištu u kojem su je časne sestre učile šivanju i vezenju. Probila se tako što je izrađivala šešire, a prvu trgovinu otvorila je zahvaljujući donacijama njenih udvarača. Brzo se obogatila i otvorila veliku trgovinu na luksuznoj lokaciji Rue Cambon i počela prodavati i odjeću.

Prva ljubav bio joj je Etienne Balsan, francuski aristokrat

Coco se nikad nije udavala, ali je bila fatalna žena te imala puno ljubavnika. Prva ljubav bio joj je Etienne Balsan, francuski aristokrat koji ju je financirao u njenim počecima. Dao joj je novac da uspije platiti rentu te iznajmiti prostor za prvu trgovinu. Njen drugi ljubavnik i sponzor bio je bogataš Edward 'Boy' Capel. Upustila se u ljubavnu vezu sa nacistom Hansom Guntherom Von Dincklageom za vrijeme okupacije Francuske u Drugom svjetskom ratu. Mnogi su je optužili da je nacistima odavala povjerljive tajne njezinih utjecajnih poznanika.

Prije deset godina izašla je knjiga 'Sleeping With the Enemy' o njenoj povezanosti sa nacistima. Kontroverzna knjiga nanijela je štetu modnoj marki 'Chanel', no brzo su demantirali sve optužbe. Naveli su kako je istina da je Coco bila u vezi s Hansom, no ističu da je dizajnerica nije bila zagovornica antisemitizma. Kao primjer naveli su njene bogate židovske prijatelje i obitelj Rothschild. Povezivali su je i s Pablom Picassom, a o njenoj navodnoj aferi s Igorom Stravinskym snimljen je i film.

Pariški hotel Ritz bio njen dom dulje od 30 godina. U njemu je i umrla, a svoje posljednje riječi uputila je svojoj sluškinji Celine: 'Vidiš, ovako se umire'.

Moda se mijenja iz dana u dan, a Coco ju je izmijenila više nego bilo koji dizajner do sad. Osim što je iza nje ostao brend koji vrijedi više od 7,2 milijarde američkih dolara, modernizirala je neke modne dodatke i prva koristila marketinške trikove.

Danas gotovo sve renomirane kompanije koriste zvijezde u svrhu oglašavanja, a Coco je tu tehniku koristila još prije više od 70 godina. Tadašnje glumice reklamirale su njene parfeme i nosile njene odjevne komade.

Coco je bila ljubiteljica opere te je tamo često zalazila. Kada se pojavila s dječačkom frizurom, sve dame poželjele su imati kratku kosu. Modernizirala je i preplanuli ten koji je nekad bio simbol radničke klase. To je učinila sasvim slučajno, kada je 'izgorjela' na ljetovanju u Francuskoj. Mnogi su počeli slijediti taj trend koji je aktualan još i danas.

Ženska odjeća postala je udobnija

Do Coco žene su nosile neudobne korzete i ogromne haljine, a nošenje hlača bilo je nezamislivo. Coco im daje slobodu i oblači ih u hlače te dizajnira odijela za žene. Radi redizajn na muškim jaknama i ubacuje ženske elemente.

Prije 1957. godine cipele nisu bile toliko popularne, no Coco je znala kako dobro zaraditi i na njima. Osim toga, osmislila je poznate Chanel balerinke koje vizualno smanjuju stopala i produljuju noge. Zbog nje svaka žena u svom ormaru posjeduje svevremenu malu crnu haljinu koju je proslavila dizajnerica i učinila je 'must have' komadom.

Chanel No. 5 i dalje je najpopularniji parfem

Parfem je lansiran 1921. godine, a postao je toliko popularan da ga je slikao i Andy Warhol. Najdraži broj Coco Chanel bio je pet pa je tako nazvala i parfem. Najveću slavu doživio je kada je Marilyn Monroe izjavila da u krevetu nosi samo njega. Poznata torbica izumljena je osam godina nakon parfema i još uvijek je u prodaji. Zanimljivo je da njoj cijena raste svake godine.