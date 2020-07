Converse prodaje model tenisice koja izgleda istrošeno i prljavo

Slavna kompanija predstavila je model starki koje izgledaju iznošeno, kako bi svojim obožavateljima omogućila da odmah nose tenisice koje izgledaju staro jer neki ne vole "novu fazu"

<p>Klasične starke sada dolaze u varijanti koja im pruža istrošeni izgled, a ime kolekcije je Converse Chuck Taylor All Star Smoke. Tenisica je hit dekadama, a brojni fanovi vole kad se na njima vidi "zub" vremena.</p><p>- Preskočite prvi period nošenja, jer prljavi izgled daje im vintage look, čim ih kupite - savjetuje Converse povodom predstavljanja kolekcije. Nove tenisice u ovoj varijanti koštaju od 400 do 600 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Eko nakit od lišća</strong></p><p>Novi All Star Smoke dolaze u više boja, u ponudi su siva, tamno plava i tamno crvena. Tenisice djeluju prljavo, potplat nije čisto bijeli, već se čini kao da je bila u prašini ili blatu.</p><p>Ovo je idealna opcija za fanove starki koji ih ne vole vidjeti čiste, već žele svojim modelima dati osobni štih i što prije nositi tenisicu koja djeluje kao da je već iznošena i stara par godina.</p><p>Modeli dolaze u niskoj i poluvisokoj varijanti, za ljubitelje vintage izgleda.</p>