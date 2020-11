Crni humor dobar je znak: On pokazuje visoku inteligenciju

Znanstveni časopis 'Cognitive Processing' objavila je nalaze novog istraživanja koji ukazuju da ljudi s crnim humorom imaju superiorniju inteligenciju od drugih

Svaki put kad se nasmijete nečemu što se može okarakterizirati kao zlobno, uznemirujuće, zločesto, nestašno i nepristojno, zapamtite da je to zapravo pokazatelj intelekta i smanjene agresivnosti koja se ne viđa kod prosječne osobe. Jer, da bi mozak procesuirao takve 'crne' događaje pred sobom, mora obaviti više stvari odjednom pa kod onih slabijeg intelekta tako nešto ne može proći.

Kod osoba superiornijeg intelekta, mozak procesuira dodatne radnje pa ono nestašno i zlobno preokreće u duhovito. 
 
U istraživanju potrebnom za publikaciju sudjelovalo je 156 odraslih osoba. Sudionici su za potrebe publikacije pogledali 12 'crtića' tematike crnog humora i potom su komentirali. Mjerili su verbalnu i neverbalnu inteligenciju, raspoloženje i agresivnost. 

'Za humor je potrebno kompleksno procesuiranje informacija, ovisno o kognitivnim i emocionalnim aspektima, koje utječu na način njegova shvaćanja kod pojedinca', stoji u objavljenom radu.

Ispitanici su bili podijeljeni u tri grupe - one s niskom preferencijom za crni humor, srednjom i visokom. Kod onih s niskom razinom zabilježena je prosječna neverbalna, kao i verbalna, inteligencija. Ali i visok stupanj mogućnosti promjene raspoloženja, kao i visok stupanj agresije. Kod onih sa srednjom preferencijom za crni humor zabilježena je također prosječna neverbalna i verbalna inteligencija, ali i nizak stupanj mogućnosti promjene raspoloženja, kao i osrednja agresija.

Kod osoba s visoko izraženim preferencijama za crni humor zabilježene su iznadprosječna neverbalna i verbalna inteligencija, izostanak promjene raspoloženja i nizak stupanj agresije.

Ponekad su stravične stvari napravljene tako da budu moralno smiješne, piše The Ladders.