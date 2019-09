Čudovište i mrak u snovima su znak prepreka koje vas čekaju

Snovima o opasnosti podsvijest šalje poruku da je sanjač ugrožen. Ako vam u snu prijeti opasnost, posvetite dodatnu pozornost financijama, odnosima i zdravlju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ne smijete zaboraviti ni na simboličku razinu snova o opasnosti. Oni se rijetko ostvaruju, iako većinu sanjača muči strah da će se ono što su doživjeli u snu dogoditi i u zbilji. Podsvijest je zabrinuta ako stvari na javi ne teku prema planu jer tad postoji velika opasnost za duhovni razvoj čovjeka.

Osvješćivanje čovjeka važan je cilj te snovi o opasnosti upozoravaju ako se taj cilj izgubio iz vidokruga. U tom slučaju čovjek najčešće sanja kako je izgubljen u mračnoj šumi, dezorijentiran u nepoznatu, često maglovitu području ili da se utapa. Upozorenje o gubitku cilja donose i snovi u kojima smo djeca, a koji ostavljaju nelagodan, uznemirujući osjećaj. Često se u takvim snovima želimo pogledati u zrcalo kako bismo vratili svoj identitet i stupanj svijesti.

San o opasnosti može biti i onaj u kojem smo u situaciji kojoj nismo dorasli. Ako u snu uspješno riješimo takvu situaciju, to može biti pozitivan znak. Naša nam podsvijest govori da smo sposobni prevladati zapreke u stvarnome životu. Opasnost u snovima može biti posredna, poput prirodne katastrofe ili scenarija u kojem smo oči u oči s nesavladivim bićem.

Foto: Getty Images

Ako je naše tijelo u izravnoj opasnosti, a mi uspijemo pobjeći, to je predznak uspješna budućeg života. No ako ne uspijemo pobjeći izravnoj opasnosti te nas rane ili čak ubiju, mogli bi nas očekivati znatni gubici u stvarnom životu. Ako u snu vidite čudovište, to implicira da ćete doživjeti neprijatnost. Moguće je da u okruženju imate osobu u čijem se društvu osjećate neugodno, ali ne možete ništa napraviti kako biste je izbjegli. I sami ste svjesni da ćete se kad-tad s “čudovištem” morati suočiti i riješiti spornu situaciju jer će u suprotnom ispaštati oni koji nemaju nikakve veze s vašim sukobom.

Kad sanjate da bježite od čudovišta, to ukazuje da ste uplašeni. Vjerojatno ste naišli na prepreku za koju će vam trebati više vremena I hrabrosti kako biste je premašili. Morat ćete malo zastati i prihvatiti da niste svemogući nego da, kao i svi drugi, imate pravo pogriješiti.

Najčešći ugođaj snova o opasnosti su strah i tama. Tama upozorava na zapreke na koje ćemo naići. Ako ne uspijemo naći put, promjene koje dolaze neće nam ići u korist. No ako uspijemo pronaći put iz tame u svjetlo, uspješno ćemo se suočiti sa svim teškoćama i tad su snovi o opasnosti zapravo pozitivan znak.

Foto: Getty Images

Primjer neposrednog sna o opasnosti je onaj o žestokoj zimi. Na simboličkoj razini san o zimi znači strah od usamljenosti. Kolektivno nesvjesno pamti tisuće godina umiranja zbog hladnoće, gladi i smrzavanja, a ta se simbolika manifestira u snovima. Snovi o snijegu i ledu upozoravaju na opasnost da ostanemo sami i nezaštićeni. Strah od smrzavanja, o kojem govori san o žestokoj zimi, strah je od gubitka svega poznatog. Upozorenje na neku opasnost može se stoga pojaviti i na način koji ćemo morati detektirati analizom snova. Svaki životni motiv može biti polje na kojem će san o opasnosti procvjetati. Kod takvih je snova važno poslušati upozorenje podsvijesti kako bismo što više ublažili posljedice.

Napadači u snu upozorenje su sanjaču

Kad nam drugi prijete u snovima, to je znak društvenih ili emocionalnih neprilika. Naša podsvijest vjeruje da smo u opasnosti i trebalo bi promisliti o značenju takvih snova.

Strah da ništa nije u našim rukama

Snovi u kojima prijeti prirodna opasnost poput potresa ili poplave česti su kad osjećamo da nemamo kontrolu nad životom i da smo prepušteni na milost i nemilost sudbini.

Veliki strah od smrti

Najveći je strah onaj od smrti. On može simbolizirati strah od samoće, gubitka ili patnje. No može značiti i želju da budemo oslobođeni boli ili bolesti. Može značiti i da postajemo manje zaokupljeni materijalnim.

Podsvijest otkriva opasnosti na javi

Ako sanjamo o opasnosti u našem domu, to bi moglo značiti da postoji neka realna opasnost, poput neispravnih instalacija, koje nismo svjesni, ali naša podsvijest ju je primijetila.

Snovi koje prati osjećaj straha

Osjećaj straha u snovima može značiti razočaranje u trenutačni razvoj neke životne situacije. Strah općenito predstavlja zapreke i treba mu se suprotstaviti. Ako vam je to neizvedivo, san upozorava da vam se netko lažno predstavlja kao prijatelj.

POGLEDAJTE VIDEO: