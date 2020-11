U videu se mo\u017ee \u010duti kako tata zadirkuje svoju k\u0107er govore\u0107i: 'Da, vrijeme je za spavanje. Ne poku\u0161avaj namjestiti svoje slatko lice. Znam tvoju igru, to radi\u0161 svaki put kad ti primijenim pelenu. Nabaci\u0161 taj slatki mali osmijeh i misli\u0161 da \u0107e\u0161 me tako pridobiti. To ne djeluje na mene. Slatka si, ali ne toliko da ostane\u0161 budna.'

Mnogo je ljudi komentiralo kako im se svi\u0111a video.

- Mu\u0161karci su najsla\u0111i kad misle da ih ne gledamo / ne slu\u0161amo - komentirala je jedna, pi\u0161e Mirror.