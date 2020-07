- \u010cuje\u0161 li me? Otvori o\u010di -\u00a0ka\u017ee joj baka i dodaje: 'Ba\u0161 me briga jesu li ti o\u010di zatvorene, vrati grickalice natrag u ormar, Amala'.\u00a0

No, malena ih ne vra\u0107a. Umjesto toga, otvara okice i tako se slatko osmjehne da nikoga ne mo\u017ee ostaviti ravnodu\u0161nim.\u00a0

Video je dosegao nevjerojatnih 1,6 milijuna pregleda na Facebooku, gdje je podijeljen pro\u0161log mjeseca, dok ga je na Twitteru, gdje je dosegao \u010dak\u00a05 milijuna pregleda i izazvao tisu\u0107e komentara.

- Ova djevoj\u010dica je nevina. Pa, ne mo\u017eete ju vidjeti ako su njene okice zatvorene. Slu\u010daj zaklju\u010den - samo je jedan od simpati\u010dnih komentara.

Mnogi su napisali kako ovako slatkoj manipulatorici ne bi mogli odoljeti, no nema odgovora na pitanje je li i Amalina baka na kraju posustala i dopustila djevoj\u010dici da uzme grickalice.\u00a0\u00a0\u00a0

Pretvara se da spava dok krade grickalice u kuhinji

Jedna je baka snimila 20-mjesečnu unučicu dok krade grickalice koje su joj bile zabranjene. Djevojčica je svojom snalažljivošću osvojila milijune ljudi na društvenim mrežama koji su pogledali video

