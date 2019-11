Čuvajte ploču za kuhanje: Ovih 13 pogreški je mogu uništiti

Ako mislite da je popravak kućanskih aparata skup, pokušajte kupiti novi. Zato se itekako isplati držati nekih pravila koja mogu produljiti njihov vijek, barem zato da znate da niste vi krivi.

Staklokeramičke ploče za kuhanje imaju posebna pravila. Provjerite što možete učiniti da vam izdrže što dulje.

1. Niste pročitali upute

Upute za korištenje mnogima nisu zabavne, ali su itekako korisne i tu su s razlogom. U njima ćete saznati što sve smijete, a što ne s uređajem. S kojim sredstvima ga čistiti i s kojim spužvicama ribati. Ako ste je do sad bacili možete ih pronaći na netu. Samo upišite model ploče i "manual".

2. Udaljavate se dok kuhate

Često nam se čini da imamo vremena obaviti nešto drugo dok voda u loncu ne zakuha, ili dok nešto kuhamo, no čak i ako mala količina sadržaja iskipi, to može dovesti do problema. Naime, hrana koja se izlila, pa i samo poprskala ploču može zagorjeti i stvoriti ogrebotine na ploči, tvrdi Paul Berry, vlasnik tvrtke za popravak kućanskih aparata iz San Antonia. Ako ih ne očistite odmah, mogu uzrokovati štetu i tako skratiti život ploče za kuhanje, tvrdi.

3. Ne čistite plamenike redovito

Je li vam se kad dogodilo da krenete upaliti plinsko kuhalo, a ono neće upaliti odmah? Nemojte ignorirati taj problem. Plamenik je vjerojatno začepljen i treba ga očistiti. Paul Berry ako se plamenik začepi, dijelovi mogu korodirati, zbog čega će vam štednjak kraće trajati. Ako ih nikad ne čistite, rupice kroz koje prolazi plin začepit će se masnoćom i ostacima hrane, zbog čega će slabije raditi.

- To može dovesti do toga da se toplina ne raspoređuje ravnomjerno, pa dio hrane u zdjeli može zagorjeti, dok drugi dio slabije kuha. Ostavite li te rupice začepljenima, s vremenom će plamenici prestati funkcionirati, kaže.

4. Ne čistite odmah zagorenu hranu i mrlje

Ploča za kuhanje puna zagorene i osušene hrane ili masnih mrlja izgleda jako ružno, kaže Sarah Brunette, direktorica tvrtke za čišćenje Molly Maid. Zato ju je, dodaje, važno redovito čistiti, kako bi dulje trajala. Iako to ponekad izgleda jako zahtjevno, ploču je u pravilu lako očistiti i ne treba vam više od pet minuta, tvrdi.

5. Čistite je s previše vode

Ponekad je manje više, što se posebno odnosi na čišćenje ploče za kuhanje vodom.

- Vidjeli smo dosta ploča, i električnih i plinskih, kojima su vlasnici skratili životni vijek time što su ih jako zalijevali vodom dok su ih čistili, kaže Karpynets.

Treba imati na umu da je i plinski štednjak električni aparat, ima kontrolnu ploču, električne prekidače i žice s visokom voltažom odmah ispod ploče, tako da 'navodnjavanje' ploče da biste je očistili zaista nije dobra ideja.

6. Koristite oštre predmete za čišćenje

Ostatke hrane ili masnoće s ploče za kuhanje nikad nemojte strugati ili uklanjati s ničim oštrim, pogotovo ako imate staklenu ploču. Umjesto toga, koristite špatulice koje dolaze s njom. Nježnije su i sigurnije te njima nećete izgrebati površinu ploče, kažu stručnjaci.

7. Koristite žice ili četke

Čak ni zagorenu hranu koju je teško ukloniti ne biste smjeli skidati sa žicom za ribanje ili četkom, jer tako možete uništiti elektrode, kažu stručnjaci. To su vrlo osjetljivi dijelovi i zahtijevaju puno nježniji pristup.

8. Čistite samo sa za to predviđenim sredstvima

Stručnjakinja za čišćenje Melissa Maker kaže kako je važno izabrati sredstvo koje je namijenjeno baš čišćenju staklo-keramičkih ploča za kuhanje. Samo dodajte malo vode i prebrišite dio koji treba očistiti. Bit će vjerojatno dovoljno nekoliko poteza spužvicom da se sva prljavština počne otapati te da dobijete čistu i sjajnu površinu, kaže.

9. Koristite kemijska sredstva

Vjerovali ili ne, prirodni proizvodi koje uvijek imate pri ruci, mogu biti puno bolji za čišćenje ploče za kuhanje od kemijskih sredstava. Na primjer, pospite malo sode bikarbone direktno na ploču i mokrom krpom koja sadrži mikrofibru oribajte mjesto na kojem je zagorena hrana. Dodate li nekoliko kapi bijelog octa, time ćete dati završni sjaj ploči.

10. Ne provjeravate prekidače

Ako vam prekidač za neko od kuhala nije dobro poravnan 'na nulu' kad je ploča ugašena, to može dovesti do toga da ostane pod naponom i kad ste ju htjeli ugasiti. Zato provjerite s vremena na vrijeme prekidače i poravnajte ih.

11. Ignorirate znakove curenja plina

Propuštanje plina neće direktno naštetiti vašoj ploči za kuhanje, no može dovesti do eksplozije, koja će ju sigurno uništiti, a da ne govorimo o tome da može izazvati i smrtne posljedice za ukućane. Miris plina prvi je siguran pokazatelj da postoji problem. Ako ga osjećate i nakon što je štednjak isključen, to može ukazivati na curenje plina. Odmah otvorite prozore i pozovite lokalnog dobavljača plina, ili majstora.

12. Rješavate probleme sami

U većini slučajeva, popravak kućanskih aparata bolje je ostaviti profesionalcima. Ima mnogo situacija u kojima vlasnik pomisli da aparat može popraviti sam, pa ga rastavi i zaključi da ne zna koji je problem posrijedi, što je dupli posao za majstora. I skuplji za vas. Osim toga, nestručnim rukovanjem nešto možete ozbiljno oštetiti te doći u situaciju da popravak duplo više košta.

13. Odgađate poziv majstoru

Što dulje čekate s rješavanjem nekog problema, to bi šteta i trošak popravka mogli biti veći, jer se šteta s vremenom može samo povećavati, upozorava Berry.

