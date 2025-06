Čuvajte se Sunca: Evo što sve treba znati o najsmrtonosnijem raku kože - melanomu

Melanom je jedan od najagresivnijih i najsmrtonosnijih oblika raka kože koji godišnje odnosi više od 8.000 života i to samo u SAD-u. Ovaj "crni tumor", kako ga neki nazivaju zbog njegove tamne pigmentacije, osobito je opasan jer se brzo širi na unutarnje organe ako se ne otkrije na vrijeme. Javnost se ponovno počela intenzivnije baviti ovom bolešću nakon što je Teddi Mellencamp, reality zvijezda poznata iz emisije Real Housewives of Beverly Hills, objavila da joj se melanom proširio na pluća i mozak. S dijagnozom se bori od 2022., a nedavno je otkrila da liječnici vjeruju kako su joj se tumori u mozgu razvijali najmanje šest mjeseci. “Sve je to posljedica mog melanoma”, napisala je u ožujku na Instagramu, piše New York Post.

Foto: 123RF

Zašto je melanom toliko opasan?

- Za razliku od nekih drugih tipova raka kože, poput bazocelularnog karcinoma koji rijetko metastazira, melanom ima velik potencijal za širenje na druge organe ako se ne dijagnosticira na vrijeme - upozorava dermatolog dr. Adarsh Vijay Mudgil. Melanomske stanice mogu brzo putovati putem krvotoka i limfnog sustava, zahvaćajući pluća, jetru, mozak i druge vitalne organe.

Pokretanje videa... 01:54 Dermatologinja o melanomu | Video: Davorin Višnjić/Pixsell

Rizik od metastaziranja ovisi o veličini tumora, njegovom stadiju, dobi pacijenta i eventualno oslabljenom imunosnom sustavu, dodaje dr. Viktoryia Kazlouskaya, direktorica Dermatology Circlea.

Kako prepoznati melanom?

Foto: 24sata

Melanom se često manifestira kao novi ili promijenjeni madež. Ključno je pratiti tzv. ABCDE pravilo:

A – Asimetrija

B – Nepravilni rubovi

C – Višestruke boje (smeđa, crna, ružičasta, crvena, bijela…)

D – Promjer veći od 6 mm

E – Evolucija, odnosno vidljive promjene postojećeg madeža

Dok neki madeži mogu biti veći ili nepravilni, a da nisu opasni, melanom ponekad ne izgleda nimalo alarmantno – može biti posve bez pigmenta. Stoga je u slučaju bilo kakve sumnjive promjene važno potražiti mišljenje dermatologa.

Tko je u najvećem riziku?

Melanom može zahvatiti sve tipove kože, no osobe svjetlije puti znatno su ugroženije.

Rizik je osobito visok za:

osobe s plavim ili zelenim očima, svijetlom kosom, kožom koja lako izgori

osobe s mnogo madeža

osobe koje su doživjele teške opekline u djetinjstvu

muškarce

osobe s obiteljskom ili osobnom poviješću melanoma

Iako mnogi vjeruju da je sunce opasno samo ljeti, UV zračenje prodire i kroz oblake te se reflektira s vode, betona i snijega. Zato je preporučljivo nositi kremu sa SPF 30 ili više tijekom cijele godine. Solariji se strogo ne preporučuju – istraživanja pokazuju da korištenje solarija prije 35. godine povećava rizik od melanoma za čak 75 %.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kolike su šanse za preživljavanje?

Ako se melanom otkrije rano, šanse za izlječenje su vrlo visoke – čak 99 % pacijenata preživi najmanje pet godina. No, u slučajevima kada se rak proširi na udaljene organe, ta stopa pada na samo 35 %.

„Melanom je jedan od najopasnijih karcinoma koje poznajemo“, upozorava Kazlouskaya. „Ali ako ga otkrijemo na vrijeme, često je moguće izliječiti ga jednostavnom kirurškom ekscizijom.“

Prevencija je ključ

Redoviti samopregledi i godišnje kontrole kod dermatologa najbolji su način da se melanom otkrije u ranom stadiju. Ako primijetite novu ili neobičnu promjenu na koži, odmah se javite dermatologu.