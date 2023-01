Čuvar uspomena: Razglednice Dalmacije iz 19. stoljeća gledaju se čak i na Havajima

Kao i mnogi klinci, počeo sam sa skupljanjem sličica, nastavio s filatelijom i dogurao do profesionalnog bavljenja time, onda sam spletom okolnosti, kod prijatelja koji je skupljao razglednice, prije 15-ak godina vidio dvije razglednice iz Rogoznice kraj Šibenika. Moj pokojni otac je podrijetlom iz Rogoznice, pa me to zaintrigiralo. Činilo se zanimljivim upoznati taj kraj kroz razglednice, pa sam tako krenuo. No nemate puno starih razglednica maloga mjesta, pa vrlo brzo počnete širiti potragu. Tako sam počeo skupljati sve što ima veze sa Splitom, Šibenikom, Zadrom i po malo došao do toga da skupljam raritete iz cijele Dalmacije, priča Splićanin Igor Goleš, poznati kolekcionar starih razglednica, pomorskih karata i dokumenata te vrijednih predmeta iza kojih se kriju priče o povijesti Dalmacije.