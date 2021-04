- Konavočica je unikatan nakit u obliku naušnica, a kao što i sam naziv govori, one dolaze s kraja juga Lijepe naše iz općine Konavle, točnije iz malog sela Lovorno. One za nas predstavljaju tradiciju, kulturu, baštinu, uspomene. Imam pomoć obitelji i svatko se pronašao u nekom dijelu proizvodnje koji mu najbolje odgovara - tvrdi Marijana Sekondo iz Konavla (Lovorno), odakle konavočice i potječu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakit od čipke

Marijana (28) inače je po zanimanju odgojiteljica, a u izradu konavočica je krenula sasvim slučajno. Naime, kako tvrdi Marijana, prvo je zajedno s majkom krenula izrađivati standardne adventske vijence sve do jednog dana dok otac nije rekao da naprave vijenac u obliku konavoske naušnice. No, one su se u početku lagano na to oglušile jer su 'imale svog posla'.

- Tako je on jedno rano jutro ustao i napravio prvu naušnicu i rekao izvolite sada je nam vama red - objasnila je Marijana i dodala kako je naušnice krenula izrađivati 2017. godine na blagdan svetog Nikole. Tada je objavila sliku naušnice na Facebook grupu 'Zavazda Konavle' i od tada je zapravo sve krenulo u pozitivnom duhu izrade.

Svi ukrasi izgledaju kao prave konavoske naušnice, a ova ih obitelj nudi na svojoj Facebook stranici Handmade "Konavočica" i to u raznim veličinama i kombinacijama, pa si ljudi mogu odabrati što im najviše odgovara.

U izradi ovog nakita, ali i ukrasa, najviše prevladava slama, konop, mjenduli (bademi) i zlatna boja, kaže Marijana. Vrijeme koje je potrebno za izradu naušnice je otprilike dva sata od samog početka do finalnog izgleda.

U ponudi trenutno imaju naušnice u raznim veličinama i u bojama zlatnoj ili srebrnoj. Imaju i adventske vijence ukomponirane s naušnicama, naušnice kao ukras za bor, naušnice u sklopu vijenca za vrata i razne škrinjice na temu konavoske nošnje u sklopu s naušnicama.

Uz konavočice dolaze i male škrinjice u kojima se konavočice mogu čuvati. Sve su škrinjice od drva, bojane te ukrašene konavoskim motivima, a zbog toga su i posebne. Ideja za izradu škrinjica Marijani je došla za vrijeme prvog lockdowna.

- Ideja je došla od starinske škrinjice moje prabake u kojoj se čuva obiteljsko naslijeđene konavoske naušnice. Po uzoru na nju ja sam napravila svoje - tvrdi Marijana.

- Za izradu škrinjice mi treba par sati, najviše zbog sušenja boja, a ovisi i o tome koliko premaza nanosim - kaže Marijana i dodaje kako škrinjice ne dolaze zajedno s naušnicama već to ovisi o kupcu, želi li ih kupiti zajedno ili odvojeno. Ove predivne ukrasne i nakit većinom kupuju ljudi iz Marijanina kraja i šire okolice, ali također i ljudi diljem Hrvatske (Zagreb, Split, Podravina) i inozemstva (Njemačka, Amerika). Što se tiče uvođenja noviteta, Marijana je natuknula kako već sada lagano kreću s idejama i pripremom izrade novih ukrasa i nakita.