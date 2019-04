Da budu poput novih: Evo kako brzo ukloniti nabore s tenisica

Nabori su jedan od prvih znakova da tenisice više nisu nove. Ukoliko ih se želite riješiti, internet je 'ponudio' rješenje, koje na prvo pogled izgleda drastično, ali njegova autorica tvrdi da je jako efikasno.

Sve što vam treba su čarape ili manje krpe, pegla i mokri ručnik.

Ovaj kućanski trik korisnice Shantel Dé Bonse na Twitteru je lajkalo čak 344 tisuće ljudi, a 130 tisuća ga je proslijedilo dalje što ukazuje da je učinkovit.

A thread on how to get rid of your creases! pic.twitter.com/FYfERrceTZ