Dan Sacher torte: Za nju su se hoteli u Beču borili čak i na sudu

Desert za kneza morao je osmisliti 16-godišnji pripravnik Franz Sacher. Čokoladni je biskvit nadjenuo marmeladom od marelice, preklopio drugim biskvitom i to je prelio slojem rastopljene čokolade

<p>Priča o jednoj od najslavnijih torti na svijetu počinje 1832. kad je austrijski knez<strong> Klemens Wenzel von Metternich </strong>naručio poseban desert od svoje posluge.</p><p>Kuhar je bio bolestan, pa je desert morao osmisliti 16-godišnji pripravnik<strong> Franz Sacher</strong>. Čokoladni je biskvit nadjenuo marmeladom od marelice, preklopio drugim biskvitom i to je prelio slojem rastopljene čokolade. To je pripremio 5. prosinca, a u nešto manje od dva stoljeća njena popularnost nadišla je granice Austrije. Obožavana je u cijelom svijetu, a mnogi 5. prosinca obilježavaju kao Dan Sacher torte. Ovom pričom ponosi se bečki Hotel Sacher. Njihovi dugogodišnji rival je obližnji Cafe Demel, iz kojeg su desetljećima tvrdili da je finalna verzija ove torte osmišljena kod njih.</p><p>Tvrdili su da je Franzov sin <strong>Eduard </strong>u Cafeu Demel usavršavao svoje slastičarske vještine, ali i ovaj recept. Hotel Sacher i Cafe Demel vodili su i pravnu bitku od 1954. do 1963. godine, a ova borba nazvala se Rat torti. Rasprava se svela na količinu upotrijebljene marmelade i postotak kakaa u glazuri. Razriješena je tako da Hotel Sacher koristi naziv Original Sacher-Torte, a Demel je brendira kao Demel's Sachertorte. Velikih razlika u sastojcima nema.</p>