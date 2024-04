Dan trapera nastao iz protesta i za podršku žrtvama silovanja

Danas je Dan trapera, a on se obilježava posljednje srijede u travnju, koji je ujedno i Mjesec svjesnosti o seksualnom nasilju. Ovaj dan akcije i svijesti o seksualnom nasilju događaj je u kojem se ljude potiče da nose traper za borbu protiv okrivljavanja žrtava silovanja i da educiraju druge o seksualnom nasilju.

Do obilježavanja ovog dana došlo je nakon presude u Italiji kada je žrtva silovanja okrivljena za silovanje, i to zbog vrste traperica koje je tada nosila. U znak protesta i solidarnosti, na Dan trapera pojedince se potiče da nose traper kako bi se borili protiv ideje da je silovanje i seksualno nasilje krivnja ili odgovornost žrtava koje su proživjele to nasilje.

Sve se zbilo 1992. godine u mjestu Muro Lucano u Italiji, kada je 18-godišnja djevojka priznala da je doživjela seksualno nasilje nakon svog prvog sata vožnje u autoškoli. Tinejdžerica je ispričala da ju je 45-godišnji instruktor vožnje odvezao u izolirano područje, prisilio da izađe iz vozila, prisilno skinuo traperice koje je nosila i silovao ju, a zatim joj je zaprijetio da će ju ubiti ako ikome kaže za to.

Silovatelj je osuđen na manju kaznu na koju se žalio, a čak je otišao i na talijanski Vrhovni sud kako bi uložio tu žalbu. Vrhovni sud ukinuo je osuđujuću presudu odlukom iz 1998. godine koja je pokazala da je, budući da su njezine traperice bile "vrlo uske", i sama žrtva morala "sudjelovati" u silovanju. Takozvani "jeans alibi" korišten je kako bi se tvrdilo da je, s obzirom na to da su traperice bile tako uske, jedini način da ih se skine bio da je žrtva pomogla napadaču u skidanju traperica, čime je "pristala" na taj čin. Talijanski je Vrhovni sud u svojoj odluci izjavio da je "činjenica da je gotovo nemoguće skinuti uske traperice, čak i djelomično, bez aktivne suradnje osobe koja ih nosi".