Obavijesti

Galerija

Komentari 1
TKO IMA FOBIJU OD OVOG DANA?

Danas je petak 13.: Evo zašto mnogi misle da je nesretan

Petak 13. već generacijama prati reputacija jednog od najnesretnijih dana u godini. Mnogi ga povezuju s praznovjerjem, povijesnim događajima i religijskim vjerovanjima, dok neki zbog straha izbjegavaju donošenje važnih odluka, putovanja ili poslovne sastanke. Iako znanstvenici ističu da nema stvarnih dokaza o njegovoj 'kobnosti', brojni mitovi i zanimljive činjenice i dalje održavaju vjerovanje da ovaj datum donosi nesreću
Danas je petak 13.: Evo zašto mnogi misle da je nesretan
1. Fobija od petka 13. ima i službeni naziv. 'Triskedekafobija' je strah od broja 13, a 'paraskevidekatriafobija' strah od petka 13. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1/13
1. Fobija od petka 13. ima i službeni naziv. 'Triskedekafobija' je strah od broja 13, a 'paraskevidekatriafobija' strah od petka 13. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026