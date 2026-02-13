Danas je petak 13.: Evo zašto mnogi misle da je nesretan

9. Strah od petka 13. korijene ima u kršćanstvu. Vjeruje se da je Isus razapet u petak, te kako je Kain Abela ubio također u petak, zbog čega se stoljećima smatralo da taj dan donosi lošu sreću. U Srednjem se vijeku vjenčanja nikada nisu održavala u petak, objasnio je za USA Today povjesničar Michael Bailey. Vjeruje se također da je na Posljednjoj večeri bilo 13 ljudi, a trinaesti je gost bio upravo Juda koji je kasnije izdao Isusa. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija