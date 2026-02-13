Danas je petak 13.: Evo zašto mnogi misle da je nesretan

Petak 13. već generacijama prati reputacija jednog od najnesretnijih dana u godini. Mnogi ga povezuju s praznovjerjem, povijesnim događajima i religijskim vjerovanjima, dok neki zbog straha izbjegavaju donošenje važnih odluka, putovanja ili poslovne sastanke. Iako znanstvenici ističu da nema stvarnih dokaza o njegovoj 'kobnosti', brojni mitovi i zanimljive činjenice i dalje održavaju vjerovanje da ovaj datum donosi nesreću
1. Fobija od petka 13. ima i službeni naziv.
'Triskedekafobija' je strah od broja 13, a 'paraskevidekatriafobija' strah od petka 13.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. Fobija od petka 13. ima i službeni naziv.
'Triskedekafobija' je strah od broja 13, a 'paraskevidekatriafobija' strah od petka 13. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. Fobija od petka 13. ima i službeni naziv.
'Triskedekafobija' je strah od broja 13, a 'paraskevidekatriafobija' strah od petka 13.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. Petak 13. je u pravilu katastrofalan za poslovanje.
U SAD-u se petka 13. boji između 17 i 21 milijun ljudi. Na svaki petak 13. u svijetu biznisa se bilježi gubitak od oko 900 milijuna dolara, procjena je Centra za kontrolu stresa i fobija u Sjevernoj Karolini (SAD). Naime, mnogi poduzetnici boje se letjeti na taj dan i ugovarati poslove i to je glavni razlog gubitaka.
| Foto: PROFIMEDIA
3. Strah od 13. kata.
Većina nebodera u svijetu nema 13 kat. Njega se najčešće nazove '12A' ili mu gosti jednostavno nemaju pristup. Mnogi hoteli i bolnice nemaju sobu s brojem 13.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Nemoguće bez petka 13.
Nemoguće je da neka godina nema barem jedan petak 13.. Prosječni razmak između dva takva petka je 212 dana. Ipak, moguće je da prođe 12 mjeseci bez petka 13. Dapače, najduže takvo razdoblje potrajalo je 14 mjeseci - od 13. srpnja 2012. godine do 13. rujna 2013. godine.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
5. 'Petak 13.' imao je 12 nastavaka.
Filmska franšiza 'Friday the 13th' sastoji se od 12 filmova, s tim da je posljednji film remake prvog. Možda su se i sami autori franšize bojali 13. filma.
| Foto: Pinterest
6. Poznate osobe rođene na petak 13.
Na 'kobni' petak 13. rođene su blizanke Mary Kate i Ashley Olsen, Julie Louis Dreyfus, Steve Buscemi, Christopher Plummer, Kat Dennings... Na taj je dan u kolovozu 1899. godine rođen i slavni redatelj Alfred Hitchcock. Da je uspio doživjeti 100 godina, stoti bi rođendan također slavio na petak 13.
7. Praznovjerje za stolom.
Neki smatraju kako je početak praznovjerja u broj 13 počeo u nordijskom mitu o 12 bogova koji su večerali u Valhalli. Kao 13. gost pojavio se Loki koji je orkestrirao ubojstvo boga radosti. Čak i danas neki francuski restorani nude uslugu 14. profesionalnog gosta. Naime, ukoliko vas je 13 i praznovjerni ste, restoran će rado angažirati još jednog čovjeka koji će vam praviti društvo.
| Foto: Alex Presa/Unsplash
8. Petak 13. po prvi se put spominje u 19. stoljeću.
Navodno kobni dan populariziran je u 20. stoljeću. Ipak, nije poznato kada su točno ljudi počeli povezivati broj 13 i peti dan u tjednu.
9. Strah od petka 13. korijene ima u kršćanstvu.
Vjeruje se da je Isus razapet u petak, te kako je Kain Abela ubio također u petak, zbog čega se stoljećima smatralo da taj dan donosi lošu sreću. U Srednjem se vijeku vjenčanja nikada nisu održavala u petak, objasnio je za USA Today povjesničar Michael Bailey. Vjeruje se također da je na Posljednjoj večeri bilo 13 ljudi, a trinaesti je gost bio upravo Juda koji je kasnije izdao Isusa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
10. Uništenje Templara.
Kralj Filip od Francuske zabranio je djelovanje reda Templara u petak, 13. listopada 1307. godine, te im oteo svu imovinu. Mnoge od njih je mučio i poubijao pod optužbom za herezu.
11. Istraživanja potvrđuju strahove.
Istraživanje objavljeno u British Medical Journalu pokazalo je da se na petak 13. događa 52% više motociklističkih nesreća nego na ostale petke. Švedski znanstvenici također su utvrdili da se u zemlji taj dan uvijek događa natprosječan broj incidenata, piše britanski Telegraph.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. Ljudi su, zapravo, sami krivi za nesreću na petak 13.
- Najveći rizik na petak 13. je vjerovanje u kobnost petka 13.. Ako su ljudi praznovjerni, onda sami vjeruju da su tada u većoj opasnosti nego kroz ostatak godine. Zbog toga su vjerojatno napetiji i slabije fokusirani što može dovesti do različitih nesreća. Praznovjerje tako postaje samoispunjujuće proročanstvo - objasnila je doktorica Caroline Watt sa Sveučilišta u Edinburghu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA