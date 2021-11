Direktorica komunikacija East Winga Elizabeth Alexander rekla je da je ideja za ovu temu bila prikazati 'stvari koje ujedinjuju, liječe, i spajaju nas'. Jill Biden i suradnici počeli su planirati blagdanske dekoracije početkom ljeta.

U ponedjeljak su i predstavljene te blagdanske dekoracije, a sve u skladu s temom 'Darovi od srca' koju je ove godine odabrala prva dama.

U svakoj od javnih prostorija Bijele kuće postoji individualni prikaz teme. Knjižnica je ukrašena ukrasima od leptira i odražava 'dar učenja', dok soba Vermeil bilježi 'dar vizualne umjetnosti' s božićnim vijencima od kistova umočenih u boju i drvetom Pantonea s uzorcima u boji.

U državnoj blagovaonici su dva velika stabla ukrašena uokvirenim fotografijama bivših prvih obitelji u Bijeloj kući tijekom praznika, te nekoliko slika iz Bidenove privatne arhive koje nikada prije nisu javno viđene.

Tamo su i fotografije iz prethodnih administracija, izvučene iz arhiva Bijele kuće: Kennedyjevi, Clintonovi, Johnsonovi, Reaganovi, a na stražnjoj strani jednog od stabala je jedna mala, uokvirena fotografija Donalda i Melanije Trump.

U Bijeloj kući ima ukupno 41 božićno drvce, 1828 metara vrpce, više od 300 svijeća i više od 10.000 ukrasa. No osjeća se i vidi nedostatak izdašne količine ukrasa posljednjih nekoliko godina. Više je golih uglova, manje lažnog snijega i svjetlucavih lampica, božićna drvca ne dolaze do stropa i nisu zgustnuta jedan do drugog. U Green Roomu postoje samo dva ljubičasta stabla i pregršt ljubičastih orhideja, što je jedan od omiljenih Bidenovih cvjetova.

U priopćenju, kaže se da je prva dama bila 'inspirirana malim djelima ljubaznosti i iskustvima koja su nam podigla raspoloženje ove godine i tijekom pandemije', piše CNN.

I Melania Trump si je prošle godine itekako dala truda za njen posljednji Božić u Bijeloj kući, pa je na svom Instagram profilu podijelila video u kojem se hvali blagdanskim dekoracijama, a prošlogodišnju tematiku je nazvala 'Amerika lijepa'.

Svaki kutak predsjedničke rezidencije bio je ukrašen pomno osmišljenim ukrasima do posljednjeg detalja, od prostorije u kojoj se čuva kineski porculan, ureda predsjednika, svih soba i hodnika pa do privatnih prostorija predsjedničke obitelji.

Božićna drvca su bila raskošno ukrašena sa standardnim kuglicama u zlatnim i crvenim bojama, a grane su krasili i personalizirani ukrasi u obliku američke zastave, ukrasi s portretima nekadašnjih američkih lidera te kuglice koje su izradili školarci iz svih 50 saveznih država.

Božićna drvca gotovo je bilo nemoguće prebrojati, a tu su bile i bogato ukrašene girlande koje krase kamine i vrata, adventski vijenci koji vise s prozora te vlakić s natpisom 'White House Express' i 'Amerika lijepa' koji se kreće stolom u Istočnoj sobi.