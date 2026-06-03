FOTO Dečki, ljeto je tu! Ovo su kupaće gaće koje morate imati na plaži ove godine

Kad su u pitanju muške kupaće gaće, većina žena složit će se oko toga da moda tu baš i nije previše bitna: Uz široka leđa, pravilno raspoređene pločice na trbuhu i vitke mišićave noge, nitko neće zamjeriti ako ne pratite trendove. Ako ste, pak, zabušavali u teretani, onda je dobro znati: Ove sezone, glavni trend za muške kupaće gaće je retro estetika 1970-ih , koju karakteriziraju kraći unutrašnji šavovi od 12 cm, krojene siluete i živopisni uzorci spremni za odmarališta. Kupaće gaće ove sezone krojene su poput hlača od odijela, dizajnirane za nošenje u vodi, ali i na ručku, uz odgovarajuću majicu, kažu na portalu GQ koji već trendovima donosi novitete u muškoj modi. | Foto: 123RF