FOTO Dečki, ljeto je tu! Ovo su kupaće gaće koje morate imati na plaži ove godine

U trendu su muške kupaće gaće koje imitiraju kroj hlača iz 70-ih godina prošlog stoljeća, od materijala koji se brzo suši i u zemljanim tonovima, ili sa sitnim uzorcima koji ne odmiču pogled od cjeline
Kad su u pitanju muške kupaće gaće, većina žena složit će se oko toga da moda tu baš i nije previše bitna: Uz široka leđa, pravilno raspoređene pločice na trbuhu i vitke mišićave noge, nitko neće zamjeriti ako ne pratite trendove. Ako ste, pak, zabušavali u teretani, onda je dobro znati: Ove sezone, glavni trend za muške kupaće gaće je retro estetika 1970-ih , koju karakteriziraju kraći unutrašnji šavovi od 12 cm, krojene siluete i živopisni uzorci spremni za odmarališta. Kupaće gaće ove sezone krojene su poput hlača od odijela, dizajnirane za nošenje u vodi, ali i na ručku, uz odgovarajuću majicu, kažu na portalu GQ koji već trendovima donosi novitete u muškoj modi.
| Foto: 123RF
Kad su u pitanju muške kupaće gaće, većina žena složit će se oko toga da moda tu baš i nije previše bitna: Uz široka leđa, pravilno raspoređene pločice na trbuhu i vitke mišićave noge, nitko neće zamjeriti ako ne pratite trendove. Ako ste, pak, zabušavali u teretani, onda je dobro znati: Ove sezone, glavni trend za muške kupaće gaće je retro estetika 1970-ih , koju karakteriziraju kraći unutrašnji šavovi od 12 cm, krojene siluete i živopisni uzorci spremni za odmarališta. Kupaće gaće ove sezone krojene su poput hlača od odijela, dizajnirane za nošenje u vodi, ali i na ručku, uz odgovarajuću majicu, kažu na portalu GQ koji već trendovima donosi novitete u muškoj modi. |
Foto: 123RF
Kad su u pitanju muške kupaće gaće, većina žena složit će se oko toga da moda tu baš i nije previše bitna: Uz široka leđa, pravilno raspoređene pločice na trbuhu i vitke mišićave noge, nitko neće zamjeriti ako ne pratite trendove. Ako ste, pak, zabušavali u teretani, onda je dobro znati: Ove sezone, glavni trend za muške kupaće gaće je retro estetika 1970-ih , koju karakteriziraju kraći unutrašnji šavovi od 12 cm, krojene siluete i živopisni uzorci spremni za odmarališta. Kupaće gaće ove sezone krojene su poput hlača od odijela, dizajnirane za nošenje u vodi, ali i na ručku, uz odgovarajuću majicu, kažu na portalu GQ koji već trendovima donosi novitete u muškoj modi.
| Foto: 123RF
Kupaće gaće u boji zbog koje ćete sigurno biti zamijećeni - 64,99 eura.
| Foto: Arenasport.com
Bez obzira na trendove, klasični sportski modeli i marke nikad ne izlaze iz mode, poput ovih adidas kupaćih gaća, koje smo pronašli po cijeni od 45 eura.
| Foto: Adidas
Ovaj model omogućava slobodu u sportskim aktivnostima na vodi, a pronašli smo ga za samo 11 eura.
| Foto: Aqua Speed/Fatcool.com
Kao što smo spomenuli, u modi su kupaće gaće krojene kao hlaće uz odijelo, tako da ih možete iskoristiti i tijekom lošeg vremena, čak i uz klasičnu košulju. Ovaj model stoji 115 eura.
| Foto: Ralph Lauren
Dečki savršeno isklesanog tijela mogu si priuštiti ii gaće slip modela, a ove s patkicama pronašli smo po cijeni od 36.89 USD.
| Foto: Etsy.com
Jedan od hitova sezone su i personalizirane kupaće gaće, pa neki proizvođači omogućavaju da kod narudžbe pošaljete i fotografiju koju želite kao print na gaćama. Cijena: 11,62 USD.
| Foto: Etsy.com
Za dečke sa savršenim trbušnjacima i snažnim nogama - 34,99 eura.
| Foto: Arenasport.com
Za ljubitelje neupadljive klasike - 29,99 eura.
| Foto: Arenasport.com
Zemljani tonovi s nenametljivim uzorkom, uz koji ćete biti dovoljno diskretni, ali opet - primijećeni - 75 USD.
| Foto: Huckberry.com
Sportske bokserice kakve dame vole vidjeti na plaži trenutno su na sniženju 30 posto i prodaju se po cijeni od 16,09 eura.
| Foto: Astratex.hr
Uz 20 posto popusta ovaj model stajat će vas 23,19 eura.
| Foto: Astratex.hr
Za one koji se planiraju bućnuti u još prohladno more, tu je i majica za kupanje, po cijeni od 24,99 eura, koja se uz kod SVIMM50 prodaje po cijeni od 12,49 eura.
| Foto: Astratex.hr
Kupaće gaće u nježnoj boji breskve uz neutralnu košulju poslužit će i za odlazak na piće ili šetnju gradom. Pronašli smo ih po cijeni 39,99 eura.
| Foto: Mango.com
Za uživanje u hladovini - 45,99 eura.
| Foto: Mango.com
Model bokserica Kalvin Clein pronašli smo po cijeni od 37,99 eura
| Foto: Answear.hr
Model Trussardi za dečke koji se ne boje konkurencije na plaži, prodaje se uz 30 posto sniženja, za 14,39 eura.
| Foto: Factcool.com
Model Dutch snižen je za 33 posto i prodaje se za 12,79 eura.
| Foto: Factcool.com
Klasične i udobne, ove kupaće gaće prodaju se na sniženju za 28,39 eura.
| Foto: Factcool.com
I ove su kupaće gaće na sniženju i prodaju se za - 28 eura.
| Foto: Rost-sport.hr
Muške speedo gaće stoje 34 eura.
| Foto: Rost-sport.hr
Jedan od modela koji zbog udobnosti posebno vole surferi uz 40 posto popusta prodaje se za samo - 15 eura.
| Foto: Rost-sport.hr
Model Hugo stoji 54,99 eura.
| Foto: aboutyou
Model Jack&Jones stoji 16,91 euro.
| Foto: aboutyou
Model Tommy Hilfiger stoji 40,71 euro.
| Foto: aboutyou
Ovaj smo model pronašli za 38,99 eura.
| Foto: modivo.hr
Model Billabong stoji 24,99 eura.
| Foto: modivo.hr
Model Gess pomalo tjera na pogađanje o tome što piše na svim ovim pečatima... a prodaje se po cijeni od 57,99 eura.
| Foto: modivo.hr
Naišli smo na još jedan Speedo model koji stoji samo 17,50 eura.
| Foto: Sportvision
Model Arena DJ prodaje se za samo 10,50 eura.
| Foto: Sportvision
Ovaj model u Lisci stoji 26,90 eura.
| Foto: lisca