'Dečko i ja smo bili goli dan i noć. Bilo je puno seksa, a i shvatila sam nešto o našoj vezi'

Kako je to provesti cijeli dan i noć posve gol sa svojim partnerom iskusila je Amanda Chatel, američka novinarka fokusirana na seks, odnose, mentalno zdravlje i prava žena.

Ona i dečko nisu se vidjeli mjesecima, radili su na daljinu. Iako se nisu vidjeli dugo, uspjeli su održati 'ljubav živom', putem videochata i prekomjernih e-mailova, koji su bili o svemu, od politike do prljavih priča...

POGLEDAJTE VIDEO:

Znali su da će među njima biti puno strasti jednom kad se napokon ponovo vide, i došao je taj dan. Nakon što ju je pokupio s aerodroma i nakon što su stigli kod njega, skinuli su se i ostali goli dan i noć.

Iako se nekima to može činiti malo ekstremnim, oni jedva čekaju da to ponove.

- Ono što je bilo super je to da je bilo puno seksa. Između seksa smo gledali filmove ili serije, iako bi nam obično odvratila pozornost golotinja pa bismo prešli na druge stvari. Ali, također smo puno razgovarali o budućnosti - prisjetila se.

Foto: Dreamstime

- Nevjerojatna je ta dodatna intimnost i iskrenost koja dolazi kada ste goli. Niste samo fizički izloženi, već iz nekog razloga vaše srce i mozak slijede taj primjer - dodala je.

Također, dosta je pomoglo, kako kaže Amanda, ispijanje vina i šampanjca. Međutim, ono što je pošlo po zlu je to što je shvatila da ne želi da kuha gola - samo to joj je bilo čudno. Iako je njezinu dečku bilo dobro gledati ju kako gola kuha, ona je to odbijala jer neke stvari, kaže, ipak treba držati odvojene.

Posezanje za posuđem i saginjanje da se provjeri temperatura u pećnici - malo je previše tome svjedočiti, objasnila je. Jednostavno nije mogla.

Foto: Dreamstime

Amanda je, kaže, prilično samosvjesna oko svog tijela, i iako je doduše, bilo trenutaka kada se malo pokrivala plahtom, ali općenito je bila opuštena. To pripisuje tome što ima partnera koji voli njezine obline i nesavršenosti, tako da ima sreće po tom pitanju, ali bilo je puno snage koja je dolazila iz nje i bila je jako ponosna na to.

U jednom trenutku morali su se obući i izaći van i suočiti se sa svijetom...

Iskreno misli da je ovo dovelo njihov odnos na novu razinu. Prilično je sigurna da je ovo ono što sadrži odnos između dvije odrasle osobe - golotinja, seks, vino, šampanjac, sir i filmski maraton u pozadini, prenosi YourTango.

