Moj dečko je web dizajner. Dane provodi usavršavajući sve na čemu radi i to do najsitnijih detalja, pretvarajući nešto tehničko u vjerodostojnu umjetnost. Znate što je još umjetnost? Šminka, piše Micki Spollen, urednica Your Tanga.

Kako biste savladali umjetnost šminkanja potrebno vam je vrijeme, strpljenje i vježba. Šminkanjem možete postići puno izgleda, a neki od njih su prirodan izgled, smokey eye, konturiranje i slično. Ne samo da trebate znati koja boja najbolje odgovara vašem tonu kože, već trebate znati i ono što će vam naglasiti oči, trebate znati odabrati ruž za usne koji neće učiniti da vam zubi izgledaju žuto. A da ne govorim o obrvama.

Što se tiče svega spomenutog, ja sam u tome većinom grozna. Devedeset posto vremena odšetam u svijet svježe opranog lica, osim ako nemam divovsku bubuljicu koju očajnički treba prikriti.

No s obzirom da je moj dečko tehnički umjetnik, a šminka je tehnički umjetnost, zaključila sam da ću mu dati priliku da me šminka cijeli tjedan.

1. dan: Prekrivanje mojih tamnih podočnjaka

Ponekad se probudim i lice mi jednostavno ne surađuje. Ovo je bio jedan od tih dana. Spavala sam samo oko 2,5 sata, tako da su podočnjaci ispod mojih očiju nesumnjivo bili vidljivi. Zamolila sam svog dečka da mi pomogne sa šminkom kako bih izgledala manje kao zombi tako da mogu otići do trgovine, a da ne izazovem masovnu paniku.

Uspio je prekriti podočnjake ali umjesto toga izgledala sam kao da mi je jedno oko drastično veće od drugog.

2. dan: Slijedio je savjete s YouTube tutoriala

Taj dan bio je ambiciozan pa je odlučio slijediti YouTube tutorial za šminkanje. Odabrao je Manny Mua's Glam blagdanski Makeup Tutorial, koji smo gledali zajedno. Međutim, tutorial smo prekinuli jer nismo imali ni jedan proizvod od svih 15 koji su korišteni u videu.

Ipak odlučan da mi napravi glamurozni look, krenuo je raditi na mojim očima. Odabrao je paletu s neutralnim, zemljanim bojama, a zbog tih boja izgledam kao da imam mrlje iznad oka. Nikad nisam imala toliko sjenila odjednom. Zapravo, vjerojatno nikada u cijelom svom životu nisam koristila toliko sjenila za oči.

Vrijedno je spomenuti i njegov pokušaj konturiranja. Ne posjedujem bronzer, što ga uopće nije obeshrabrilo, umjesto toga samo mi je stavio sjenilo na obraze. Da bi dovršio izgled, odabrao je jarko ružičastu boju za usne koja se ni malo nije slagala sa šminkom za oči, a ni s mojim tonom kože.

3. dan: Pokušaj gotičkog izgleda

'Želim ti napraviti gotički izgled', rekao je. Zvuči lako, zar ne? Malo crnog sjenila za oči, malo crne olovke za oči i imat ćete 'goth' izgled. Ne. Umjesto toga, dobila sam užasan, jako loš look, a izgledala sam kao Joker.

4. dan: Konturiranje

Očito ne impresionirani mojom kolekcijom šminke, moj dečko i ja otišli smo do trgovine kako bismo to popravili. Doista mi je želio konturirati lice (krivim te, Kim Kardashian), pa smo pretraživali trgovinu pokušavajući pronaći pravi bronzer. Trebalo nam je sto godina jer ni ja ni on nismo znali kako izgleda bronzer.

Napokon smo pronašli jeftinu opciju, zajedno s malom paletom sjenila za oči koja je imala dijagram koji je pokazivao na koje područje očiju se nanosi koja boja. Krajnjim rezultatom nije bio zadovoljan jer se bronzer nije pokazao onako kako je on zamišljao, ali dobro, kako i ne bi bio zadovoljan s ovim kada je jučer napravio 'remek djelo'?

5. dan: Odustajanje od šminke i ostavljanje svježeg lica

Nisam imala baš bubuljica i imala sam minimalne podočnjake, tako da je to bio dan kad sam se suočila sa svijetom bez šminke. Moj dečko me našminkao pa je dodao malo hidratantne kreme i pustio moju kožu da diše.

6. dan: Dobio je šansu za plavu paletu boja

Moj je dečko odabrao novu paletu boja i to plavu i ružičastu boju za usne. Ono na čemu treba poraditi je da pokuša stavljati manje boje. Svaki put kada stavlja sjenilo na oči boja mi ode u obraze koliko ju puno stavi.

7. dan: Photoshop je njegov spas

U ovom trenutku, moj dečko je odlučio uljepšati me pomoću Photoshopa. Ukrotio je moje obrve, dodao ruž za usne i sjenilo, te naglasio moje obraze. Osim toga, zaključio je da mu se ne sviđa moja prirodna boja očiju, pa ih je promijenio iz zelene u smeđu.