'Dečko me je na početku veze prevario s muškarcem, a opravdanje mu je bilo pijanstvo'

Maitlyn Walrich (23), koja nosi nadimak Mae, nekoliko se mjeseci bojala da joj je partner nevjeran. Nakon što joj je on ipak priznao svoju aferu, ona je odlučila na TikToku podijeliti priču o tome sa svojih 22.000 pratitelja.

- Moja prva reakcija kad sam saznala da me varao je bilo olakšanje. Mislila sam se kao da ću poludjeti od sumnje da nešto skriva. Pa kad je sve otkrio, osjećala sam se manje ludo - ispričala je.

Mae je upitala svog dečka je li ju varao, na što je on odgovorio da nije, no nekoliko sati kasnije poslao joj je dugu poruku u kojoj je sve priznao. Tvrdila je da ga je krivnja počela izjedati, jer se to dogodilo kad je bio pijan na početku njihove veze.

Foto: Profimedia

- Također mi je odmah dao do znanja da je biseksualac, što mi uopće nije smetalo jer sam i ja isto. Voljela bih da se osjećao dovoljno ugodno da to prije podijeli sa mnom. Osjećala sam se kao da mi je pao teret s ramena i zahvalila sam mu što je konačno bio iskren prema meni - dodala je.

Isprva mu se Mae odlučila vratiti kako bi vidjela može li im veza uspjeti, ali na kraju su sve okončali.

- Prevario me na početku naše veze i to je skrivao od mene oko šest mjeseci - objasnila je.

- Osjetio je da je napravio veliku pogrešku i želio ju je popraviti, zbog čega pretpostavljam da je to varanje držao u tajnosti. Kada sam svojoj obitelji rekla da me prevario, svi su mi odgovorili: 'znala sam' - dodaje.

Foto: Profimedia

- Moj instinkt o tom čovjeku mi je točno rekao tko je on, ali nisam slušala jer mi je on pričao drugačije.Rekla bih da je veza s njim bila najbolja veza koju sam doživjela, osim što me prevario. Dakle, kada čujem druge ljude kako govore iste stvari kao on, postanem nervozna - rekla je.

Unatoč svemu što se dogodilo, Mae je pozitivno raspoložena prema svojoj prošloj vezi.

- I dalje gledam na ovu vezu kao na nešto dobro što mi se dogodilo. Bilo je to uglavnom prekrasno iskustvo u kojem sam puno naučila - zaključila je, piše Daily Star.

